Minik öğrencilerin sokak hayvanları duyarlılığı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de ilkokul öğrencileri, hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla okul çevresinde hayvan kostümleriyle yürüyüş yaptı. Minik öğrenciler, bölgedeki esnafı ziyaret ederek sokak hayvanlarına vermesi için onlara kedi ve köpek maması ulaştırdı.

Güngören’de bulunan Kemal Kaya İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Hayvan kostümü giyen öğrenciler, okul çevresindeki esnafı ziyaret etti. Minik öğrenciler, sokak hayvanlarına vermesi için esnafa kedi ve köpek maması ulaştırdı.

Kemal Kaya İlkokulu 4. Sınıf öğretmeni Elif Bilgin, daha sonraki günlerde de benzer etkinlikler yapacaklarını belirtti. Bilgin, “Hayvanları koruma adına çocuklarımızla birlikte böyle bir etkinlik düşündük. Öğrenciler kendi oturdukları apartmandaki komşuları gezerek onlardan bağış topladı. Bu bağışlarla mama aldık. Buradaki esnafımızı dolaşarak, sokak hayvanlarına vermeleri için onlara mama ulaştırdık." diye konuştu.

"Hayvanları koruyalım, onlara zarar vermeyelim" yazılı dövizler taşıyan öğrencilere çevredeki esnaf da ilgi gösterdi.

