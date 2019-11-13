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Minik  öğrencilerinden geri dönüşüm defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Meriç İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık malzemelerden kıyafet oluşturup defile yaptı.

EDİRNE'de Meriç İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık malzemelerden kıyafet oluşturup defile yaptı. Defilede öğrenciler Süpermen, Batman ve Örümcek Adam gibi kostümler giyerek podyuma çıkarken, minik bir öğrencinin Türk bayrağı motifli plastik tabaklardan yaptığı elbise ise büyük alkış aldı.
Edirne'de, Meriç İlkokulu tarafından çocuklarda çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla öğrenci ve velilerinin hazırladığı artık materyallerden oluşan kıyafet defilesi yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu - Eko Okullar Doğa Dostu Nesiller Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar atıklardan yaptıkları Süpermen, Batman ve Örümcek Adam gibi kostümler giyerek podyuma çıktı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in de katıldığı Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, minik bir öğrencinin Türk bayrağı motifli plastik tabaklardan yaptığı elbise ise büyük alkış aldı.
Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yeni nesilleri çevre konusunda bilinçlendirmenin önemine değinerek, Yediğimiz içtiğimiz gıdaların ambalajlarını bir defa değil bin defa düşünmeliyiz. Bugün farkındalık için buradayız. Bu etkinliklerin bizden sonra gelen nesillere aktarılarak daha çok tabiatımızın çevremizin korunmasının gerektiğinin nasıl önemli olduğunu anlamış olacağız. Bizler bunun eğitimini verirsek, önlemini alırsak bu farkındalık sayesinde gelecekte çocuklarımız daha sağlık ortamda bulunacaklarına inanıyorum dedi.
Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp de, çocuklara yaşanabilir ve sağlıklı bir dünya bırakmanın temel hedef olduğunu vurguladı. Canalp, Çevre ve çevre ile ilgili sorunlar ülkemizde ve dünyada her geçen gün yoğun bir şekilde artmaktadır. Çevre ile ilgili konularda duyarlılığımızı arttırmak ve üzerinde yaşadığımız gezegenimizi koruyacak her türlü faaliyeti desteklemek gerekmektedir. Her zaman hatırlamalıyız ki bu gezegen çocuklarımızın bize emanetidir. Bu nedenle Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi bu çerçevede yapılması öncelikli işlerimizdendir. Yaptığımız bu etkinlikte; Yaşanabilir, sağlıklı bir çevre için çocuklarımızın bilinçlendirilmesi açısından çok kıymetli ve değerlidir. Hepimizin hedefi çocuklarımıza yaşanabilir, sağlıklı temiz bir dünya bırakmak diye konuştu.

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