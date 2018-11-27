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Minik öğrencinin "polis amca"yla diyaloğu güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik eğitimi sırasında, babasının kırmızı ışıkta geçtiğini söyleyen anaokul öğrencisi ile polis memuru arasında güldüren diyalog yaşandı

Sakarya'da trafik eğitimi verilen anaokulunda bir öğrenci ile polis memuru arasında geçen diyalog güldürdü.

Kentte görev yapan polis memuru Murat Ünal, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen, "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında okullarda eğitim veriyor.

Erenler ilçesindeki Şehit Gülşah Güler Anaokulu'na gelen Ünal, araç kullanırken hız yapılmaması, emniyet kemeri takılması ve kırmızı ışıkta geçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Polis memurunun, bir kız çocuğuyla diyaloğu ise güldürdü.

Babasının kırmızı ışıkta geçtiğini söyleyen çocuğa uyarılarda bulunan Ünal, "O zaman sen bundan sonra bu kimlik kartını babana göster. 'Bundan sonra ben trafik polisiyim, lütfen bir daha kırmızı ışıkta geçme.' de." diye konuştu.

Proje kapsamında eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

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Çocuk proje trafik eğitimi trafik polisi

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