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Minik Ömer için seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

MANİSA'da, nefes borusuna fındık kırıntısı kaçınca nefessiz kalarak felç geçiren 3 yaşındaki Ömer Yasir Şahin için hayırseverler seferber oldu.

Minik Ömer için seferberlik

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, nefes borusuna fındık kırıntısı kaçınca nefessiz kalarak felç geçiren 3 yaşındaki Ömer Yasir Şahin için hayırseverler seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Ömer'i ziyaret ederek, evde bakım hizmetinden yararlanması için gerekli işlemleri başlattı.
Ev kadını Hatice (32) ve işsiz İbrahim Şahin (35) çiftinin oğulları Ömer Yasir Şahin, 25 Aralık 2017 tarihinde soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları nedeniyle nefes alamayıp, beyni 5 dakikadan fazla oksijensiz kaldığı için felç oldu. Ömer'in bu sırada duran kalbi de Manisa Devlet Hastanesi'nde yeniden çalıştırıldı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuğun akciğerinden 9 fındık parçası çıkarıldı. Hortumla beslenme sırasında zarar gören midesinden de ameliyat olan, geçen 16 Mart'ta da taburcu edilen minik Ömer, artık yürüyemez, konuşamaz ve ailesini de tanıyamaz hale geldi, kolları kasılı durumda kaldı. Minik Ömer'in ailesi, fizik tedavi ve yurt dışından getirilen ilaç bedellerinin karşılanması için yardım istedi. Birçok hayırsever aileyle iletişime geçerek destek olmaya başladı.
EVDE BAKIM HİZMETİ VERİLECEK
Minik Ömer Yasir Şahin'i Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ziyaret etti. Şahin ailesinden Minik Ömer'in tedavisi hakkında bilgiler alan Genç, 3 yaşındaki Ömer'in evde bakım hizmetlerinden faydalanması için gerekli çalışmaların başlayacağını belirtti. Genç, "3 yaşındaki Ömer, Aralık 2017'de talihsiz bir kaza yaşadı ve nefessiz kaldığı için de felç oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak minik Ömer'i ziyaret ettik. Ailesi tedavisini sürdürüyor. Ömer'in özellikle fizik tedavi desteği alması gerektiği belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yardımcı olmak adına belediyemizin evde bakım hizmetlerinden minik Ömer'in faydalanması için gerekli çalışmaları başlatacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Minik Ömer için seferberlikMinik Ömer için seferberlikMinik Ömer için seferberlik

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