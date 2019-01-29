HABER

Minik Öykü için kan verdiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 07:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, lösemi hastası minik Öykü Arin için kök hücre kampanyası düzenlendi.Sındırgı Belediyesi ve Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi iş birliğiyle ilçe meydanında "Sen de Gel Umudum Ol" projesi kapsamında kan ve kök hücre bağışı toplandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, lösemi hastası minik Öykü Arin için kök hücre kampanyası düzenlendi.
Sındırgı Belediyesi ve Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi iş birliğiyle ilçe meydanında "Sen de Gel Umudum Ol" projesi kapsamında kan ve kök hücre bağışı toplandı. Yeni umutlara kapı açmak maksadıyla vatandaşlardan kan örneklerinin alındığı ve kan bağışlarının kabul edildiği kampanya ilgi gördü.
Sındırgı’nın kök hücre bağışı konusunda da hassas olduğunu belirten Kızılay Kan Merkezi doktoru Ahsen Elif Güneş, "Bugün Sındırgı’da kan bağışı etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kök hücre de kabul ediyoruz. Halkımız bu açıdan çok hassas. Bilhassa bu son dönemde birçok kampanya düzenleniyor. Kan bağışı birçok kişinin de bildiği gibi kan üretilemeyen ve mutlaka gönüllü olarak bağışlandığında elde edilen bir ürün. O yüzden bu konuda hassas olmamız çok önemli. Bunu sadece bağışçılarımızın başvuruları ve gönüllülük esası ile elde edebiliyoruz. Kök hücre hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu konuda yanlış anlaşılmalar oluyor. Burada sadece Kızılay numune kabul ediyor. Kök hücre için sadece birkaç tüp kan veriyorsunuz, fakat hasta ile doku uyumu gerçekleştiğinde haber geliyor size. Esas işlem ondan sonra gerçekleşecek. Sonrasında kan bağışına benzeyen biraz daha uzun süren bir işlem kök hücre bağışı. Geldiklerinde burada da bilgilendirmeyi uzun uzun yapıyoruz zaten. Damar yoluyla kök hücre bağışı alınabiliyor. Onun dışında korkulacak, kişiyi zor durumda bırakacak bir işlem değil. Mutlaka bağışa bekliyoruz. Geldiklerinde zaten bilgilendirme yapılıyor ve sağlık durumlarına bakılıyor. Sındırgı halkı da bu konuda duyarlı. Sadece bugün değil, her zaman mutlaka bağışa bekliyoruz" dedi.

"Bir gün bu duruma biz de düşebiliriz"
Sındırgı Cumhuriyet Meydanında hizmet veren Kızılay tırında vatandaşlara hem bilgilendirme yapıldı, hem de bağışlar kabul edildi. Kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirme ve bağış kabul programı ile yeni umutlara kapılar açılması amaçlanıyor. "Gel Sen de Umudum Ol", "Belki De Sensin", "Kök Hücre Bağışıyla Umut Olun" sloganları ile düzenlenen programda konunun uzmanları ve kurum yetkilileri çalışma hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, "Öykü Arin ve lösemili çocuklarımız için kök hücre talebi var. Onlarla ilgili bir sürü hastamız var. Bu hastalarımıza çare olabilmek için Sındırgı Belediyesi ve Kızılay iş birliği ile tırımız bugün hizmetinizde. Sizden hem kök hücre hem kan bağışı bekliyorlar. Bütün hastalarımızın sağlığına kavuşabilmeleri için kök hücreleri mutlaka vermemiz gerekiyor. Bir gün bu duruma biz de düşebiliriz. Biz de sağlığımızı kaybedebiliriz. Bu konuda halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Minik Öykü için kan verdiler

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trigeminal nevralji nedir? Trigeminal nevralji nasıl tedavi edilir? İşte delirten hastalığın detayları

Bu hastalık su içerken bile ortaya çıkabiliyor

Rahim ağzı kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Kadınlar dikkat! Bu hastalıkta erken teşhis hayat kurtarıyor

Gebelik takibinde tarama testlerinin önemi nedir?

Gebelikte tarama testleri neden önemli?

Çocuklarda horlama nedenleri nelerdir? Horlama deyip geçmeyin, işte 5 nedeni

Anne- babalar dikkat! Horlama deyip geçmeyin

Depresyon belirtileri nelerdir? Depresyon tedavisinde nelere dikkat etmek gerekir?

Neşelendirmek depresyonu tedavi etmiyor!

Diyette karbonhidrat ne kadar alınmalı?

Şok diyetler zayıflamada etkili mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.