Minik Öykü için kan verdiler

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, lösemi hastası minik Öykü Arin için kök hücre kampanyası düzenlendi.

Sındırgı Belediyesi ve Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi iş birliğiyle ilçe meydanında "Sen de Gel Umudum Ol" projesi kapsamında kan ve kök hücre bağışı toplandı. Yeni umutlara kapı açmak maksadıyla vatandaşlardan kan örneklerinin alındığı ve kan bağışlarının kabul edildiği kampanya ilgi gördü.

Sındırgı’nın kök hücre bağışı konusunda da hassas olduğunu belirten Kızılay Kan Merkezi doktoru Ahsen Elif Güneş, "Bugün Sındırgı’da kan bağışı etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kök hücre de kabul ediyoruz. Halkımız bu açıdan çok hassas. Bilhassa bu son dönemde birçok kampanya düzenleniyor. Kan bağışı birçok kişinin de bildiği gibi kan üretilemeyen ve mutlaka gönüllü olarak bağışlandığında elde edilen bir ürün. O yüzden bu konuda hassas olmamız çok önemli. Bunu sadece bağışçılarımızın başvuruları ve gönüllülük esası ile elde edebiliyoruz. Kök hücre hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu konuda yanlış anlaşılmalar oluyor. Burada sadece Kızılay numune kabul ediyor. Kök hücre için sadece birkaç tüp kan veriyorsunuz, fakat hasta ile doku uyumu gerçekleştiğinde haber geliyor size. Esas işlem ondan sonra gerçekleşecek. Sonrasında kan bağışına benzeyen biraz daha uzun süren bir işlem kök hücre bağışı. Geldiklerinde burada da bilgilendirmeyi uzun uzun yapıyoruz zaten. Damar yoluyla kök hücre bağışı alınabiliyor. Onun dışında korkulacak, kişiyi zor durumda bırakacak bir işlem değil. Mutlaka bağışa bekliyoruz. Geldiklerinde zaten bilgilendirme yapılıyor ve sağlık durumlarına bakılıyor. Sındırgı halkı da bu konuda duyarlı. Sadece bugün değil, her zaman mutlaka bağışa bekliyoruz" dedi.