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Minik Öykü için seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Öykü Arin Yazıcı’ya donör olma ümidi ile İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubu kan bağışladı.Minik öykünün 1,5 ayı kaldı.

Minik Öykü için seferberlik

Öykü Arin Yazıcı’ya donör olma ümidi ile İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubu kan bağışladı.
Minik öykünün 1,5 ayı kaldı. İzmir’de kasım ayında nadir görülen juvenil miyelomonositik lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü’ye kök hücresi bulması için 1-15 Mart tarihleri arasında Kızılay aracı kan örnekleri topluyor. Minik Öykü için başlatılan kampanyaya İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubundan destek geldi. Çok sayıda kişi sabah erken saatlerinde bağışta bulundu.
Organizasyonu başlatan Şebnem Erkan, “Öykü Arin Yazıcı için başlattığımız kampanyaya İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubu gelip destek verdi. Bu bizi çok mutlu etti. Kampanyanın başlamasıyla İnegöl halkında büyük alâka var” diye konuştu

Minik Öykü için seferberlik

Minik Öykü için seferberlik

Minik Öykü için seferberlik

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