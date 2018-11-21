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Minik Öykü, ilik bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:54 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi(JMML) tanısı konuldu.

Minik Öykü, ilik bekliyor

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi(JMML) tanısı konuldu. Hastanede tedavi altına alınan minik Öykü, hayata tutunabilmek için ilik bağışı bekliyor.
İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin'e, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. Minik Öykü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ailesi, Öykü'nün hayata tutunması için, ilik nakli bekliyor. Öykü için sosyal medya üzerinden de bir kampanya başlatıldı. Donör bulunması için çabalayan Yazıcı Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar, bir yandan kan bağışında bulunurken, bir yandan da uygun ilik için seferber oldu.
Juvenil miyelomonositik lösemi(JMML) erken çocukluk çağında görülen, çocukluk çağı lösemilerinin bir türü. Görülme oranı yüzde 2 olan hastalığın tedavisi ise kemik iliği nakli.

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