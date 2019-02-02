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Minik Öykü'ye Balıkesirli motosikletçilerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 15:20 | Son Güncelleme

İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri kök hücre bağışı yaptı

BALIKESİR (AA) - İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri kök hücre bağışında bulundu.

Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konduktan sonra iyileşme umudu için ilik nakli gereken ve düzenlenen çok sayıda kampanyaya rağmen henüz netice alınamayan Öykü Arin için Balıkesir Kızılay Kan Merkezine gelen dernek üyeleri, kök hücre bağışı yaptı.

Bağış kampanyasına katılan Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerle birlikte kök hücrenin yanı sıra kan bağışı da yaptıklarını söyledi.

Motosiklet kullanıcıları olarak her zaman bu olayın takipçisi olacaklarını belirten Candar, şöyle konuştu:

"Türkiye çapında federasyon öncülüğünde bütün illerde motosiklet kullanıcıları bu kampanyaya katıldılar. İnşallah minik Öykü için en kısa zamanda kök hücre bulunur ve sağlığına kavuşur. Bu da Balıkesir'den çıkarsa ve o sağlığına kavuşursa biz çok seviniriz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Balıkesir buna çok büyük destek verdi. Balıkesirli motosiklet kullanıcıları sosyal projelerin her zaman arkasında."

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