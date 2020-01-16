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  4. Minik Özhan dostları alışverişteydi

Minik Özhan dostları alışverişteydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Bursa’da Özhan mağazasına konuk olan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.TED Bursa Koleji öğrencileri alışveriş tecrübelerini pekiştirmek için Geçit Mağazasına konuk oldu.

Bursa’da Özhan mağazasına konuk olan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.
TED Bursa Koleji öğrencileri alışveriş tecrübelerini pekiştirmek için Geçit Mağazasına konuk oldu. Alışveriş konusunda deneyim edinmek için yapılan faaliyet renkli görüntülere sahne oldu. Market alışverişi sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenen minikler yaptıkları alışverişle bilgilerini pekiştirdiler. Geçit Mağazası’nda gerçekleştirilen etkinlikte mağaza personeli ve Özhan müşterileri miniklerin alışveriş heyecanına ortak oldu. Özhan Market’in kendilerine takdim ettiği hediyelerle mutlu olan çocuklar, öğretmenleri ve mağaza personeliyle hatıra fotoğrafı verdi. Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, “Mağazamızda bugün minik dostlarımızla alışveriş keyfi yaptık. Minikler, alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri konusunda öğretmenlerinden bilgi aldılar. Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduk, mağazamıza yaptıkları ziyaret bizleri çok memnun etti” dedi.

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