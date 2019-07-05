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Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

Tokat’ta 3’üncü kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Poyraz Şen son yolculuğuna uğurlandı.Tokat’ta dün akşam saatlerinde Yeşilırmak Mahallesi Sayılır Apartmanı’nda Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, babaannesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak çıktığı balkonun 3 katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ta 3’üncü kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Poyraz Şen son yolculuğuna uğurlandı.
Tokat’ta dün akşam saatlerinde Yeşilırmak Mahallesi Sayılır Apartmanı’nda Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, babaannesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak çıktığı balkonun 3 katından düşerek hayatını kaybetmişti. Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan minik Poyraz’ın cenazesi özel hazırlanan küçük bir tabutta akrabalarının omuzlarında Ali Paşa Camine getirildi. Cenaze namazına baba Sertaç Şen ile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Minik Poyraz’ın cenazesi Erenler Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı

Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı

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