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Minik Rana’nın hayatla mücadelesi doğumla başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 21:31 | Son Güncelleme

Doğumdan sadece 10 gün sonra bağırsakları çürümeye başlayan, kusup beslenemeyen minik bebek Rana, Akhisar’dan ambulansla İzmir’e getirildiği hastanede hemen ameliyata alındı.

Doğumdan sadece 10 gün sonra bağırsakları çürümeye başlayan, kusup beslenemeyen minik bebek Rana, Akhisar’dan ambulansla İzmir’e getirildiği hastanede hemen ameliyata alındı. 34 haftalık olan, bin 930 gram doğan ve rahatsızlığı nedeniyle yaşaması zor olan bebek, ameliyat sonrası tekrar hayata tutunurken, şu an dışarıda olan bağırsaklarının içeri alınması için ikinci ameliyatı bekliyor.
Geçimini inşaatlarda işçilik yaparak kazanan Orhan ve Gülşah Gün çiftinin ikizleri 6 Kasım 2018’de dünyaya geldi. Manisa’da yaşayan çiftin ikizleri sağlıklı bir şekilde doğarken, Rana’da 10 gün sonra; kanlı gaita, halsizlik, kumsa şikayetleriyle ortaya çıktı. Çocuk doktorlarının tetkiklerinden sonra acil ameliyata alınması kararlaştırılan Rana bebek, ambulansla İzmir Can Hastanesi’ne sevk edildi. Nekrotizan Enterokolit tanınan ve acil ameliyata alınmazsa ölümle sonuçlanma ihtimali yüksek olan hastalık için Doç. Dr. Nergül Çördük ve ekibi iki saatlik ameliyatı gerçekleştirdi. Zamanla yarışan ve başarılı bir ameliyat ile hayata tutunan Rana Gün, büyük bir tehlike atlattı. Minik Rana’nın bir ameliyat daha geçireceğini söyleyerek sağlık durumunu aktaran Doç. Dr. Nergül Çördük, "Nekrotizan enterokolit; yeni doğan döneminin ince ve kalın barsakları tutan ciddi bir iltihabi hastalığıdır. Esas olarak prematür ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde görülür. Rana bebekte de, bu hastalık nedeniyle bağırsak nekrozu (ölümü) ve bağırsak delinmesi mevcuttu. Karın içine bağırsak içeriği (dışkı) dağılması da gelişmişti. Başarılı bir ameliyat sonrası Rana hayati tehlikeyi atlattı. Şimdi bir ameliyata daha ihtiyacı var. Kısa bir süre sonra onu da gerçekleştireceğiz. Normal bebekler gibi sağlığına kavuşacak" dedi.

"Herkes bebeğimize ölecek gözüyle bakıyordu"
İkizine kavuşan Rana Gün’ün babası Doğan Gün de, şu ifadelere yer verdi:
"Herkes bebeğimize ölecek gözüyle bakıyordu. Hatta Manisa’daki doktorlar kızımın İzmir’e kadar gidemeyeceğini bile söylemişti. Allah’ıma şükür İzmir’de hastaneye yetiştirdik ve hocamız Nergül Çördük’ün başarılı ameliyatı sonrası kızım yaşıyor. Geç kalınsaydı öleceğini biliyorduk ama artık kızımız yaşıyor ve eski sağlığına önümüzdeki günlerde olacağı ikinci ameliyat sonrası kavuşacak. kızım ikizi Reyyan ile birlikte büyüyecek."

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