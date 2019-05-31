HABER

Minik Recep Tayyip Erdoğan’ın ölümünde şüpheli doktorlara beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

İzmir’de 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy’un öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 doktorun yargılandığı davada, sanıkların beraati kararlaştırıldı.İzmir’de 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy’un öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 doktorun yargılandığı davada karar açıklandı.İzmir 7.

İzmir’de 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy’un öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 doktorun yargılandığı davada, sanıkların beraati kararlaştırıldı.
İzmir’de 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy’un öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 doktorun yargılandığı davada karar açıklandı.
İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, davanın bitirileceğini söyleyerek taraflara esas hakkındaki beyanlarını sordu. Sanık avukatları, ölüm olayında müvekkillerinin kusurunun olmadığını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi. Işıksoy ailesinin avukatı Koray Toprakçı ise suçu işlediklerine kanaat getirdikleri sanıkların ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "travmatik olmayan pnömatraks ve akciğer enfeksiyonu sonucu meydana gelen çocuğun ölüm olayında bir kusur ve ihmallerinin bulunduğuna ilişkin mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden" sanıklar E.A, E.B.Ç.K. ve M.D.Ö.’nün beraatine karar verdi.

Olay
İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Murat ve Asiye Işıksoy çifti, çocukları Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy’u (5), Mart 2018’de öksürük şikayeti nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürdü. Aile, müdahalelere rağmen çocuğun hastanede ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla doktorlar E.A., M.D.Ö. ve E.B.Ç.K’den şikayetçi oldu.
Konak Kaymakamlığının doktorlar hakkında soruşturma izni vermemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesince hazırlanan bilirkişi raporunda, doktorların kusurlu olduklarının belirtilmesi üzerine Işıksoy ailesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine kaymakamlığın kararıyla ilgili itirazda bulundu.
Haklarında soruşturma izni verilen sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklamaBursa'daki uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklama
Ayvalık’ta jandarmadan göçmen tacirlerine geçit yokAyvalık’ta jandarmadan göçmen tacirlerine geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.