Minik Recep Tayyip Erdoğan’ın ölümünde şüpheli doktorlara beraat

İzmir’de 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy’un öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 doktorun yargılandığı davada, sanıkların beraati kararlaştırıldı.

İzmir’de 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy’un öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 doktorun yargılandığı davada karar açıklandı.

İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, davanın bitirileceğini söyleyerek taraflara esas hakkındaki beyanlarını sordu. Sanık avukatları, ölüm olayında müvekkillerinin kusurunun olmadığını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi. Işıksoy ailesinin avukatı Koray Toprakçı ise suçu işlediklerine kanaat getirdikleri sanıkların ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "travmatik olmayan pnömatraks ve akciğer enfeksiyonu sonucu meydana gelen çocuğun ölüm olayında bir kusur ve ihmallerinin bulunduğuna ilişkin mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden" sanıklar E.A, E.B.Ç.K. ve M.D.Ö.’nün beraatine karar verdi.