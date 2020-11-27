Minik Remziye ilk kez duydu! Duygulandıran anlar

İpekyolu ilçesinde bağlı Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan anne Sevgi Kaya’nın 7 çocuğundan ikisi doğuştan işitme engelli olarak dünyaya geldi. Geçtiğimiz günlerde İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ve beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem, Kaya ailesini ziyaret etti. Kaymakam Aslan'ın aileyi ziyareti ise doğuştan işitme engelli olan Remziye (8) ve Yakup Kaya (7) kardeşler için umut oldu. Kaymakam Aslan'ın talimatı üzerine işitme testinden geçen kardeşlerden minik Remziye, işitme cihazı na karşı uyumluluk sağladı. Minik Yakup'un işitmesi için tedavi çalışmaları devam ederken, ablası Remziye'nin duyması için de işitme cihazı hazırlandı. Hazırlanan cihazla Kaya ailesini yeniden ziyarete giden Kaymakam Aslan ve beraberindekiler, minik Remziye'nin ilk kez bir ses işitmesine şahitlik etti. Hayatında ilk kez bir ses duyan minik Remziye'nin tepkisi duygulandırırken, ailesini de sevince boğdu.

'YAKUP İÇİN DE UMUT VAR'

Konuya ilişkin konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, iki ay önce Kaya ailesini ziyaret ederken Remziye ve Yakup kardeşlerle tanıştıklarını anımsattı. Ziyaretlerinin ardından işitme engelli kardeşlerin duyması için tedavi çalışması başlattıklarını ifade eden Kaymakam Aslan, "Doktorlar, işitme cihazıyla bir ilerleme kaydedebileceğimizi söyledi. Bunun üzerine vakıf müdürümüz kendileriyle ilgilendi. Remziye kızımız kulaklık takarak ilk kez duymuş oldu. Remziye artık hayata daha bir umutla bakacak, okuma yazma öğrenecek. Diğer taraftan arkadaşlarıyla oynayabilecek. Ben çok mutlu oldum. İnşallah Yakup da duyabilecek. Arkadaşlarımız bunun için de gerekli çalışmaları yapıyor. Umarım daha farklı sağlık problemi olan vatandaşlarımıza da elimizi uzatabiliriz. Yapmamız gerekeni yapabiliriz. Gurur duydum, çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'KARDEŞİM DUYMADIĞI İÇİN İKİ YIL ÖNCE TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ'

İşitme engelli kardeşlerin ablaları Nergis Kaya ise kardeşlerinin doğuştan işitme engelli olduklarını söyledi. Kardeşlerinden Remziye'nin sokakta oyun oynadığı sırada aracın sesini duymadığı için trafik kazası geçirerek yaralandığını dile getiren abla Kaya, "2 ay önce kaymakamımız geldiğinde durumu kendisine anlatmıştık. Bir kaç hafta önce de kardeşimin muayenesi yapıldı. Kardeşim şimdi de duymaya başladı. Bunun için çok mutluyuz. Şimdi bir şey söylediğimiz zaman bakıyor ve tepki veriyor. Kardeşim duymadığı için iki yıl önce trafik kazası geçirmişti. Artık bir araba ona yaklaştığında araba sesini de duyabilecek. Artık onu işaretle uyarmak zorunda kalmayacağız. Kendisi duyacak, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Hayatında ilk kez bir ses duyan Remziye Kaya da işaret diliyle duyduğunu göstererek, Kaymakam Aslan’a teşekkür etti.

Çocuklarla bir süre oyunlar oynayan ve yakından ilgilenen Kaymakam Aslan, ziyaretinin ardından kardeşlere çeşitli oyuncak hediye etti.

İHA

