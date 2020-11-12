Minik ressamın deprem tablosu 15 bin euro’ya alıcı buldu

Elde edilen gelir İzmir ve Sisam’daki depremzedelere bağışlanacak.Sanatın birleştirici gücü, İzmir’de ve Yunanistan’ın Sisam Adasında can kayıplarına neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gözler önüne serildi. Almanya'da "Mucize çocuk" olarak adlandırılan 8 yaşındaki ressam Mikail Akar ile yine Almanya'da yaşayan Yunan ressam Niko Nikolaidis'in iki ülkedeki depremzedeler yararına el ele vererek yaptıkları tablo açık artırmada 15 bin euro'ya satıldı.

Korona salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen müzayedede en yüksek meblağ olan 15 bin euro'yu veren bir koleksiyoner tabloyu satın aldı. Sisam (Samos) ve İzmir’in ilk ve son hecelerini birleştirerek tablolarına "Samir" adını veren iki sanatçı satıştan elde edilen geliri tamamen deprem mağdurlarına bağışlayacaklarını belirtti.

Mikal'in babası Kerem Akar DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "İzmir'e 7 bin 500 euro, Sisam'a da 7 bin 500 euro düşüyor. Tablonun çok iyi bir fiyata satılması oğlumu ve Yunanlı meslektaşını çok sevindirdi" dedi.