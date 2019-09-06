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Minik sanatçılar hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde gitar ve resim atölyelerine katılarak eğitim alan öğrenciler, düzenlenen gecede hünerlerini sergiledi.Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde düzenlenen atölyeler, mahalledeki çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor.

Minik sanatçılar hünerlerini sergiledi

Nilüfer Belediyesi Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde gitar ve resim atölyelerine katılarak eğitim alan öğrenciler, düzenlenen gecede hünerlerini sergiledi.
Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde düzenlenen atölyeler, mahalledeki çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor. Bu eğitimler arasında Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) gönüllü eğitmenleri tarafından verilen gitar ve resim atölyeleri de yer aldı. Yaklaşık iki ay boyunca Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’ndeki gitar ve resim atölyelerine katılan 60 öğrenci, bu sürede öğrendiklerini düzenlenen gecede sergiledi.
Çalı Pazar Alanı’nda düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer katıldı. Resim atölyesine katılan öğrenciler pastel, sulu boya, karakalem resim çalışmalarını sergiledi. Gitar atölyesinde eğitim alan 30’u aşkın öğrenci de mini bir konser verdi. Çocuklar yetenekleri ile büyük alkış alırken, onları izleyen aileleri de heyecanlarına ortak oldu.
Özer, Belediye Başkanı Turgay Erdem adına atölyelere katılan öğrencilere sertifikalarını verdi. Özer, atölyelere katılan çocuklara, onlara destek veren ailelerine teşekkür etti.

Minik sanatçılar hünerlerini sergiledi

Minik sanatçılar hünerlerini sergiledi

Minik sanatçılar hünerlerini sergiledi

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