UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'de, "Uluslararası Göbeklitepe Minik Şeflerle Gastronomi Festivali" kapsamında minikler hünerlerini sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneğince Göbeklitepe Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte, Mısır, Filistin, Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 9 ülkeden gelen çocuklar, hem konser verdi hem de şef Mehmet Yalçınkaya'yla birlikte farklı tatları hazırlamaya çalıştı.

Tarihi ören yerini görmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin de ilgiyle takip ettiği gastronomi şöleninde, ziyaretçilere yöresel lezzetlerden çiğ köfte ikramı yapıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, burada yaptığı konuşmada, Göbeklitepe'nin arkeoloji tarihi açısından önemine değinerek, "Tarihin sıfır noktasında, ilk tarım, ilk yemek, ilk şölen" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Göbeklitepe Yılı ile Şanlıurfa'nın turist akınına uğradığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti: