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Minik şeflerden Göbeklitepe'de "Gastronomi Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe Ören Yeri, minik şeflere ev sahipliği yaptı

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'de, "Uluslararası Göbeklitepe Minik Şeflerle Gastronomi Festivali" kapsamında minikler hünerlerini sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneğince Göbeklitepe Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte, Mısır, Filistin, Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 9 ülkeden gelen çocuklar, hem konser verdi hem de şef Mehmet Yalçınkaya'yla birlikte farklı tatları hazırlamaya çalıştı.

Tarihi ören yerini görmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin de ilgiyle takip ettiği gastronomi şöleninde, ziyaretçilere yöresel lezzetlerden çiğ köfte ikramı yapıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, burada yaptığı konuşmada, Göbeklitepe'nin arkeoloji tarihi açısından önemine değinerek, "Tarihin sıfır noktasında, ilk tarım, ilk yemek, ilk şölen" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Göbeklitepe Yılı ile Şanlıurfa'nın turist akınına uğradığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"12 bin yıllık bir merkezinden bahşediyoruz. İnsanlar burada tarımı başlattılar. Bugün gastronomi kültürü bu kadar zengin diyorsak dünya üzerinde gelişmiş diyorsak herhalde bunun en önemli mihenk taşını koyan Göbeklitepe diyebiliriz. Çünkü insanlar burada tarımı başlattılar. Bugün yediğimiz dünya üzerindeki farklı bölgelerdeki bütün buğdayların aslında gen atası bu topraklardan çıkma. Bu anlamda gözümüzün nuru çocukları Göbeklitepe'de görmek kültürel ve arkeolojik etkilerinin dışında da gastronomi anlamında sizi burada etkinlik yaparken görmek bizim için mutluluk verici."

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz ise "Çocuklarımızı sağlıklı, yerel ve doğal ürünlerle beslenmelerini teşvik etmek, yöresel küçük üreticiyi desteklemek, çocuklarımızın coğrafik işaretli ürünlerimizi tanımalarını sağlamak ve sahiplenerek tüm dünyaya kabul ettirebilmek amacıyla programı düzenledik." dedi.

"Uluslararası Göbeklitepe Minik Şeflerle Gastronomi Festivali" akşam saatlerinde düzenlenecek ödül töreninin ardından sona erecek.

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