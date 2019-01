Minik Selin'in yemek borusunu tıkayan fındık parçaları çıkarıldı

Zonguldak'ta yaşayan Selin Elibrahim'in (1,5) annesinin parçalayarak yedirdiği fındık, nefes borusunu tıkadı. Zonguldak'ta yapılan ilk müdahaleden sonra Ankara'ya sevk edilen minik Selin'in, nefes borusunun her iki kanalını tıkayan fındık parçaları operasyonla çıkarıldı.

Selin Elibrahim?in annesinin parçalayarak yetirdiği fındık, nefes borusunu tıkadı. Yüzü moraran ve nefes almakta güçlük çeken Selin'e, çağrılan ambulansta ve kaldırıldığı hastanede ilk müdahale yapıldı. Selin, daha sonra oksijen cihazına bağlı şekilde ambulansla Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan operasyonla minik kızın nefes borusunun her iki kanalına tıkanan fındık parçaları operasyonla çıkarıldı. Tedavisi devam eden Selin, hayati tehlikeyi atlatırken sağlık durumu da iyiye gidiyor.

'ŞİMDİ DAHA İYİ'

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, Selin'in hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu, oksijen cihazıyla nefes alabildiğini söyledi. Operasyonun ardından Selin'in sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan Azılı, "Selin hastanemize geldiği zaman solunum yoluna fındık kaçması nedeniyle hava yolu tamamen kapanmıştı. Güçlükle nefes alıyordu. Ameliyat öncesinde solunum yolunu kapatan yabancı cisme karşı solunum cihazına bağladık. Daha sonra ışıklı bir aletle her iki ana solunum yoluna girerek burayı kapatan iki küçük fındık parçasını çıkardık. Şimdi daha iyi. Beslemeye başlayacağız" dedi.

'HER ÇOCUK SELİN KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİR'

3 yaşından küçük çocuklara özellikle kuruyemiş verilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Azılı, "Burada ailelere büyük bir görev düşüyor. 3 yaşın altındaki çocuklara fındık, fıstık, ceviz, çekirdek ve nefes borusuna kaçacak yiyeceklerin verilmemesi gerekiyor. Bu hastalar aynı zamanda yutkunma yetileri gelişmediği ve çok hareketli oldukları için yedikleri nefes borusuna kaçma ihtimali yüksek. Bazen bu durumdaki çocuklar kurtarılmayabiliyor. Herkes Selin kadar şanslı olmayabilir. Bu nedenle aileler küçük çocuklarına kuruyemiş vermemeli" diye konuştu.