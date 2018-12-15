Minik Sevimnur, biyonik kulak ile duymaya başladı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen Sevimnur Canıpek (2), biyonik kulak olarak da bilinen koklear implant sayesinde duymaya başladı. 1 ay sonra tamamen duymaya başlaması beklenen Sevimnur'un annesi Esma Canıpek (21), "İnşallah bundan sonra artık yavrum kendi yaşıtları gibi duyabilecek. Onlarla oyunlar oynayabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Yeni Doğan İşitme Tarama Programı" çerçevesinde başlatılan program kapsamında tedavisine başlanan Sevimnur Canıpek, Kayseri Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde tedavi altına alındı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Cemil Mutlu ve Doç. Dr. İbrahim Özcan tarafından ameliyat edilen küçük kızın hastanede tedavisi sürerken Doç. Dr. Özcan, 2017 yılında 242 bin hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini belirtti ve şunları söyledi: "Kliniğimiz 2017 yılında 242 bin hastaya poliklinik hizmeti sunarak, Türkiye'de ilk sıradaki kulak burun boğaz kliniği olmuştur. Kliniğimizde koklear implant dahil olmak üzere ileri kulak cerrahileri, baş-boyun kanserleri cerrahi tedavileri, endoskopik nazal cerrahiler ve tüm kulak, burun, boğaz cerrahileri yapılmaktadır. Son dönemde kur artışları neticesinde özellikle biyonik kulaklık tedavisi için gerekli cihaz alımındaki problem Sağlık Bakanımızın çaba ve gayretleri ile aşılmış olup, kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

'TAM ANLAMIYLA DUYMASI 1 AY SONRA GERÇEKLEŞECEK'

0-4 yaş arası çocuklarda biyonik kulak ameliyatının önemini anlatan Doç. Dr. Özcan küçük kızın kulaklarının tam anlamıyla duymasının yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşeceğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Kliniğimizde ameliyat için bekleyen iki hastamıza ben ve Prof. Dr. Cemil Mutlu hocamız tarafından biyonik kulak ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Biyonik kulaklık ameliyatı özellikle 0-4 yaş arası hiç işitmeyen çocuklara 1 yaşından sonra uygulanan ve benzeri cihazlarla karşılaştırıldığında hekimlerin ve tıbbın hastalarımızın hizmetine sunduğu ileri teknoloji ürünü bir sistemdir. Özellikle Bakanlığımızın başarıyla uyguladığı Yeni Doğan İşitme Tarama Programı çerçevesinde doğuştan işitme engelli olan bebeklerimize erken tanı konmakta, gerekli tetkik ve incelemeleri kliniğimiz gibi 3'üncü basamak sağlık kuruluşlarında tamamlanmakta ve uygun olan hastalara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tüm bedeli ödenerek biyonik kulak ameliyatı uygulanmaktadır. Hastalarımız biyonik kulak ameliyatı sonrasında klinik takip ve desteklerle yaşıtları ile beraber normal okula gidebilmekte ve engelsiz olarak hayatlarını sürdürebilmektedirler. Bu anlamda biyonik kulak teknolojisinin ömür boyu kullanılabilmesi, sunduğu normal işitme-konuşma imkanı, kişinin kendisine ve ülkesine sağladığı fayda gibi pek çok husus birlikte değerlendirildiğinde dünyadaki en çok maliyet-etkin tıbbi tedavilerden birisidir."

Anne Esma Canıpek ise, kızının sağlığına kavuşacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Kızım doğuştan işitme engelli. Kulakları duymuyordu. Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı programa başvuru yaptık. Kızımın kulağına başarılı geçen bir ameliyatla biyonik kulak takıldı. İnşallah bundan sonra artık yavrum kendi yaşıtları gibi duyabilecek. Onlarla oyunlar oynayabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.