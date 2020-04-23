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Minik spiker kendi 23 Nisan haberini sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 08:48 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hayali haber spikerliği olan Betül Ekren (10), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberini evinin balkonundan sunarken, balkonlardaki eğlencenin de sunuculuğunu yaptı.

İnegöl’de yaşayan Mustafa ve Ümmühan Ekren çiftçinin kızları Betül, küçük yaşına rağmen hayalini kurduğu haber spikerliği için kolları sıvadı. Daha önce haberleri kendi tarzıyla sunan ve görüntüleri sosyal medya üzerinde oldukça ilgi gören Betül, son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın haberini sundu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaşadığı evin balkonundan haber sunumunu yapan minik spiker, diğer arkadaşlarının balkonlarındaki eğlencelerini kendi sunumuyla paylaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu hatırlatan Betül Ekren, çocukların bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Betül ayrıca, haber sunumunun ardından herkesi 23 Nisan akşamında saat 21.00’de balkonlarda İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa betül ekren 23 Nisan

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