Minik Stefani Türkiye’nin en küçük cosplayeri

Türkiye’nin en küçük cosplayeri Stefani, Rihanna’dan Jennifer Lopez’e kadar birçok ünlünün taklidini yaparak eğleniyor. Minik Stefani Su, "Kıyafetler bana daha çok yakışıyor. Büyüyünce moda tasarımcısı olmak istiyorum" dedi. Son zamanlarda ortaya çıkan yeni trend sayesinde insanlar kostüm oyunu, yani "cosplay" adını verdikleri akımla özellikle ilginç defile gösterilerindeki mankenler ve ilginç giyinen ünlüleri taklit ediyor. Bu akımın Türkiye’deki en küçük temsilcisi ise 5 yaşındaki Stefani Su Çağlar. Turizm okuyan ve staj yapmak için geldiği Türkiye’yi çok severek ayrılmayan, Antalya’da evlenen anne Alya Çağlar, 15 yıldır Türkiye’de yaşıyor. 5 yaşındaki kızı Stefani ile sürekli bir arada olduklarını ve çok eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getiren anne Çağlar, aynı zamanda resim, sanat ve fotoğrafla ilgileniyor. Kızına ilginç kostümler hazırlama serüvenini anlatan Alya Çağlar, "Bir gün internette Rihanna’nın elbisesini gördüm, çok beğendim ve kendi kızıma da aynı elbiseden yapmaya karar verdim, denedim ve oldu. Instagram’a koydum çok ilgi gördük, çok fazla beğeni aldık. Sonrasında da devam ettik, eğleniyoruz. Anne kız olarak bence çok kaliteli bir vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

"Elbiseleri yapmak 20 dakika sürüyor"

Anne Çağlar, ünlülerin büyük sermayeler döktükleri kıyafetleri en ucuz, evde ne varsa kullanarak tasarladığını söyledi. Çağlar, "Çok vakit harcamayarak yaklaşık 20 dakika içerisinde elbiseler yapılıyor. Kağıt, gazete, folyo, plastik poşetler kullanarak yapıyorum. Stefani çok prenses bir çocuk, abiyeleri çok seven bir çocuk, abiye olunca çok hoşuna gidiyor" dedi.

Yaklaşık bir buçuk senedir cosplay ile uğraştığını ve kendinde çok gelişme gördüğünü belirten Çağlar, artık elindeki malzemelerle değil gerçek elbiseler tasarlamak istediğini söyledi. Elbiselerin nasıl yapıldığını soran çok fazla kişi olduğunu aktaran Çağlar, kısa bir süre önce Youtube kanalı açtığını ancak henüz video yüklemediğini, yakında tasarım aşamasını içeren videolar paylaşacağını söyledi.

Stefani: "Bana daha çok yakışıyor"

2 yaşından beri Instagram fenomeni olan minik Stefani’nin ise "Seasunstefunny" adlı sosyal medya hesabında yaklaşık 240 bin takipçisi var. Türkçe, İngilizce ve Rusça bilen, evde kitaplar okuduğunu, resim yaptığını, oyun oynadığını anlatan Stefani, en çok annesinin hazırladığı kostümleri giymekten keyif alıyor. Annesi gibi resim yeteneği olan Stefani, büyüyünce yapmak istediği elbiseler çiziyor. Büyüyünce ne olmak istediği sorusuna, "fashion designer (moda tasarımcı)" karşılığını veren Stefani, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Katy Perry, Rihanna’yı taklit ettiğini söyledi. Stefani, "Kıyafetler bana daha çok yakışıyor. Kıyafetlerin hepsini çok seviyorum, en çok annemi seviyorum" şeklinde konuştu.

Podyumda yürür edasıyla kostümlerini sergileyen Stefani’nin birbirinden sevimli halleri ise görülmeye değer.

