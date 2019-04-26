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Minik Su için gerekli olan para toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 22:57 | Son Güncelleme

Bursa’da 5 aylık Su Şahinoğulları’nın tedavisinde gerekli olan cihazın alınabilmesi için gerekli para, Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın başlattığı yardım kampanyasıyla toplandı.Bursa Orhangazi’de yaşayan Selin Karadağ’ın 5 aylık kızı Su Şahinoğulları kronik solunum yetmezliği nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 3 aydır tedavi görüyordu.

Bursa’da 5 aylık Su Şahinoğulları’nın tedavisinde gerekli olan cihazın alınabilmesi için gerekli para, Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın başlattığı yardım kampanyasıyla toplandı.
Bursa Orhangazi’de yaşayan Selin Karadağ’ın 5 aylık kızı Su Şahinoğulları kronik solunum yetmezliği nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 3 aydır tedavi görüyordu. Ailenin maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle hastaneden eve naklinde gerekli olan ev tipi mekanik vantilatör cihazının alımı için ailenin yardım talebi üzerine Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yardım kampanyası başlatıldı.
Kampanya başlatılmasının ardından 2 gün gibi kısa bir sürede ailenin ihtiyacı olan para toplandı ve yardım kampanyası da sona erdi. Orhangazi Kaymakamlığı ihtiyaç duyulan miktarın üstünde bir yardım toplandığını belirterek, bu para ailenin hesabına aktarılacak. Önümüzdeki hafta ise cihaz alındıktan sonra Su Şahinoğulları evde tedavisine devam edeceğini duyurdu.

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