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Minik Torkan, kumbarasını depremzedelere bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Hasan Doruk Torkan (10), kumbarasındaki parayı Elazığ'daki depremzedelere için Türk Kızılayı'na bağışladı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Hasan Doruk Torkan (10), kumbarasındaki parayı Elazığ'daki depremzedelere için Türk Kızılayı'na bağışladı. Depzemdelere mektup yazan minik Torkan, "Sizi televizyondan izledim. Yaşadığınız felakete çok üzüldüm. Kendimi sizin yerine koydum. Yaşadığınız bu durum benim ve ailemin başına da gelebilirdi. Bu yüzden ben size kumbaramı gönderiyorum. Belki çok bir şey değil ama umarım size biraz olsun yardımcı olabilirim" dedi.
Çorlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan Doruk Torkan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişini yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, televizyonda yıkılan binaları görünce depzemdelere yardım etmeye karar verdi. Annesine Serpil Torkan'a kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedelere göndermek istediğini söyleyen oğluna annesi de destek verdi. Minik Torkan, kumbarasında paraları gönderirken beraberinde bir de, mektup yazdı. Torkan, mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili arkadaşlarım. Benim adım Hasan Doruk. Çorlu'da yaşıyorum. Sizi televizyondan izledim. Yaşadığınız felakete çok üzüldüm. Kendimi sizin yerine koydum. Yaşadığınız bu durum benim ve ailemin başına da gelebilirdi. Bu yüzden ben size kumbaramı gönderiyorum. Belki çok bir şey değil ama umarım size biraz olsun yardımcı olabilirim. Hepinize selamlar gönderiyorum."
KUMBARAYI KIZILAY'A TESLİM ETTİ
Serpil Torkan, oğlu ile birlikte Türk Kızılayı Çorlu şubesine giderek, kumbara ve mektubu şube başkanı Ali Can Yılmaz'a teslim etti.
Kumbarasında kaç para olduğunu bilmediğini ve içine bir de mektup yazdığını belirten Torkan, "Bu deprem bizde de olabilirdi. Televizyondan izledim. Empati yaparak bir mektup yazdım. Kumbaramı belki oradakilere biraz yardımım dokunur diye göndermek istedim" dedi.
Anne Serpil Torkan ise , "Duyarlı davranışı için çok mutlu olduk. Orada yaşayanları düşünmesi bizi çok mutlu etti. Böylece ne kadar yardım sever bir toplum olduğunu anladık. Orada yaşayan herkese geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Deprem ülkesindeyiz herkes tedbirini alsın" dedi.
'ÇOK ANLAMLI BİR DAVRANIŞ'
Türk Kızılayı Çorlu Şube Başkanı minik Hasan Doruk Torkan'ın bağışının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Doruk kardeşimiz Elazığ'da yaşanan depremde yaralananlar için onlara yardım etmek için bize geldi. Kumbarasını bağışlamak istediğini söyledi ve bağışladı. Biz de kumbarasının bağışını kabul ediyoruz. Kumbarasını alıyoruz biz içindeki paraları sayıp Elazığ'daki depremde yaralananlara göndereceğiz. Onun yerine bizde ona Kızılay'ın boş kumbarasını veriyoruz. Duyarlı davranışı için kendisine onu yetiştiren ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz Kızılay olarak yardımları topluyoruz" diye konuştu.

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