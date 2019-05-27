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Minik Tuncer'in kahreden ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:37 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli İlçesinde tencerenin devrilmesi nedeniyle üstlerine kaynar süt dökülen 2,5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Tuncer Efe Dönmez yaşamını yitirdi, Songül Naz Dönmez'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Olay, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana geldi. Evde oyun oynayan Özlem ve Resul Dönmez çiftinin ikiz çocukları Songül Naz ve Tuncer Efe’nin üstüne tencere içindeki kaynar süt döküldü. İki kardeş hastaneye kaldırılırken Songül Naz’ın kollarında, Tuncer Efe’nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu tespit edildi.

Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Tuncer Efe Ankara’ya, Songül Naz da Konya’ya sevk edildi. Bir hafta süren tedavinin ardından kardeşler taburcu edildi ancak Tuncer Efe’nin durumu ilk belirlemelere göre enfeksiyon kapması nedeniyle tekrar ağırlaştı.

Kulu Devlet Hastanesi’ne götürülen Tuncer Efe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncer Efe'nin cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Konya Ereğli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Rabbim sen buyuksun... cigerim acidi... Allah ailesine ana babasina kardrsine sabir versin
Aman Allahım!!!
Rabbim sabırlar versin.Çok büyük acı.
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