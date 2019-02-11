Minik Türk piyanist Arya, uluslararası yarışmalarda sahne alıyor

Arya Su Gülenç, ayrıca ÇEV Sanat'ta (Çağdaş Eğitim Vakfı) Fazıl Say, Bülent Evcil, Cihat Aşkın ve İbrahim Yazıcı gibi dünyaca ünlü sanatçıların belirlediği çocuklardan oluşan ''Genç Yetenekler'' projesinde yer alıyor.

Üç yıldır piyano çalan ve son 2 yıldır uluslararası müzik yarışmalarında dereceye giren Arya Su Gülenç, Almanya, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve New York'ta konserler verdi.

Ödülünü almak için New York'a davet edilen Gülenç, birçok ülkeden katılımcıların olduğu dünyaca ünlü Carnegie Hall'da 10 Şubat'ta konser verdi.

Bursa doğumlu Arya Su Gülenç, son ödülünü New York'ta aldı. Arya, ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda kendi yaş grubunda tam puan alarak birinci oldu.

BETÜL YÜRÜK - Piyano eğitimine 6 yaşında başlayan ve bir yıl sonra dünya başkentlerinde konserler veren 9 yaşındaki Arya Su Gülenç, uluslararası müzik yarışmalarında birincilik ödülleri alıyor.

Ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine açıklama yapan Arya Su Gülenç, ''Sahneye çıkmadan önce çok heyecanlanıyorum ama piyanonun başına geçince ve tuşlara dokununca heyecanım geçiyor. Çaldığım parçaya odaklanıp hayal kuruyorum, her parçada farklı duygularla hayal kuruyorum.'' dedi.

Fazıl Say'ın kendisine hediye ettiği piyanoyla çalıştığını söyleyen Arya, lise eğitimini yurt dışında iyi bir konservatuvarda almak istediğini ifade etti.

Arya'nın babası Ümit Gülenç, kızının yoğun şekilde müzik eğitimine devam ettiğini ve Türkiye'nin yetiştirdiği dünya çapında ünlü Fazıl Say, İdil Biret ve Gülsin Onay gibi piyanistleri izlediğini belirtti.

Geçen yıl aralık ayında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile sahne alan Arya Su Gülenç'in nisan ayında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile konçerto çalacağını dile getiren Gülenç, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğuna da destekleri için teşekkür etti.

