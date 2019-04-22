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Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş makam koltuğunu iki çocuğa birden devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş makam koltuğunu iki çocuğa birden devretti. Koltuğu devralan küçük Valinin ilk işi Emniyet Müdürüne talimat vermek oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş bir değişiklik yaparak koltuğunu iki öğrenciye birden devretti. Vali Memiş’in koltuğuna temsili olarak ilk önce Tatbikat İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Güleser Karabulut oturdu. Karabulut, makam koltuğunda konuşmasını yaptıktan sonra Vali Memiş’e Emniyet Müdürü ile konuşmak istediğini söyledi. Emniyet Müdürü ile telefonda görüşen minik Gülseren okul önlerinde ki güvenliklerin arttırılması konusunda talimat verdi.
“Kameraman babanın Vali kızı”
Ardından ikinci olarak koltuğa TOKİ İlköğretim okulu 5. sınıf öğrencisi Hilal Su Kumru geçti. O sırada Demirören Haber Ajansı (DHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü’nde görevli kameraman babası Zafer Kumru ise kızının makam koltuğuna oturmasını görüntüledi. Küçük Vali bu sırada babasıyla sık sık göz göze gelerek heyecanını atmaya çalıştı.
Vali Memiş ardından iki öğrenciye de hediye verdi.

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat

Minik Validen Emniyet Müdürüne talimat
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