HABER
  4. Minik Yaren’in feci ölümüne 69 bin lira tazminat

Minik Yaren’in feci ölümüne 69 bin lira tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Sarıyer’de babaannesinin elinden tutup karşıdan karşıya geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren Aluç’un ailesinin açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı.

Sarıyer’de babaannesinin elinden tutup karşıdan karşıya geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren Aluç’un ailesinin açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, şoför ve hafriyat şirketinin 69 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
Sarıyer’de 12 Aralık 2016’da şoför Erdal Yavuz’un harfiyat kamyonuyla dönüş manevrası yaptığı sırada karşıya geçmekte olan babaanne Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunları Yaren Aluç ve Yusuf Aluç’a çarpmıştı. Feci Kazada 5 yaşındaki Yaren hayatını kaybetmiş babaanne Hatice Aluç ise yaralanmıştı. Yusuf Aluç’un ise şans eseri yara almadan atlattığı kazaya ilişkin yapılan ceza yargılanmasında şoför Erdal Yavuz, "Taksirle yaralama" ve "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaza anında kusur olduğu iddia edilen babaanne Hatice Aluç’a ise torunu Yaren Aluç’un ölümü nedeniyle bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğunun anlaşıldığını belirtilerek ceza verilmemişti.
Ağır ceza mahkemesi devam ederken Yaren’in ailesi manevi zararlarının karşılanması için şoför Erdal Yavuz ve Yavuzlar Hafriyat İnş.ve Tic. Ltd. Şirketi aleyhine toplam 375 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

Ailenin açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Yaren Aluç’un vefatı nedeniyle anne İcran Aluç yararına 20 bin lira, baba Ernaim Aluç yararına 20 bin lira, kardeşi Yusuf Emin Aluç yararına 7 bin lira, babaanne Hatice Aluç yararına 5 bin lira, davacı babaannenin kazada yaralanması nedeniyle ayrıca 15 bin lira, Yusuf Emin’in kazayı görmesi ve yaşadığı şok nedeniyle ayrıca 2 bin lira olmak üzere toplam 69 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar tarafından ödenmesine karar verdi. Ailenin avukatlarının verilen tazminata itiraz edeceklerini öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Başkan Eroğlu’ndan itfaiyecilere teşekkür ziyaretiBaşkan Eroğlu’ndan itfaiyecilere teşekkür ziyareti
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Türk kültür ve sanat dünyasına armağan: “Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı’’Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Türk kültür ve sanat dünyasına armağan: “Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı’’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karşılıksız aşk kazası! 'Seni sevmiyorum' deyince...

Karşılıksız aşk kazası! 'Seni sevmiyorum' deyince...

Kocaeli TEM'de bulunan cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

TEM'de bulundu! Vahşi cinayet

HDP, Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için dava açtı!

HDP, Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için dava açtı!

Boynundan vuruldu, gazetecilere böyle seslendi: 'Ölmedi, alamıyorlar canını' diye yazın

'Ölmedi, alamıyorlar canını' diye yazın

Son dakika: Aylardır üzerinde çalışılıyor! İnfaz düzenlemesi şekillendi

Aylardır üzerinde çalışılıyor! İnfaz düzenlemesi şekillendi

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'dan yeni mesaj! (Hasan Mezarcı kimdir?)

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'dan yeni mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.