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Minik Yasin vücudunu kaplayan dev kitle ile mücadele ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:27 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan Kozu ailesi, 4 yaşındaki oğulları Yasin Kozu’yu vücudunu kaplayan dev kitleden kurtaracak çare arıyor.Sivas merkez Karşıyaka Mahallesinde yaşayan Sedat ve Tuğba Kozu çiftinin 2014 yılında Yasin isimli erkek çocuğu dünyaya geldi.

Sivas’ta yaşayan Kozu ailesi, 4 yaşındaki oğulları Yasin Kozu’yu vücudunu kaplayan dev kitleden kurtaracak çare arıyor.
Sivas merkez Karşıyaka Mahallesinde yaşayan Sedat ve Tuğba Kozu çiftinin 2014 yılında Yasin isimli erkek çocuğu dünyaya geldi. Doğum sonrası hastanede doktorlar tarafından yapılan sağlık kontrolünde lenf damarlarının çalışmadığından dolayı minik bebeğe lenfanjiom hastalığı tanısı konuldu. Doktorlar tarafından lenfanjiom hastalığı tanısı konulan Kozu, doğumundan itibaren zamanının büyük bölümünü hastanede geçirmek zorunda kaldı. Minik çocuğun gelişmesine oranla vücudunu dev bir kitle kapladı. Sırt ve göğüs kısmını kaplayan dev kitle, minik çocuğu yatağa bağımlı hale getirdi.
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde antibiyotik tedavisi devam eden Kozu, minik bedenine ağır gelen bu yükten kurtulmak için çare arıyor. Hastalığı ilerlediği için tedavinin Sivas’ta mümkün olmadığını dile getiren baba Sedat Kozu, çocuğunu sağlığına kavuşturacak tıbbi çare arıyor.
Çocuğunun doğumuyla birlikte vücudunda oluşan kitlenin her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Sedat Kozu, “Oğlum 4 yaşında ve doğduğundan beridir bu hastalığı var. Bu hastalığı anne karnında oluştu. Doğumdan sonrasına kadar bunu aldırma imkanımız yoktu. Çünkü doğumdan sonra hastalığını öğrendik. Doğumdan beridir 4 senedir hastanede yatıyoruz ve halen de hastalığı ilerleme içerisinde devam etmekte. Hastalığı lenf damarlarının çalışmadığından dolayı içerisinde sıvılar zamanla kitleye dönüştü” dedi.

Çare arıyorlar
Hastalığın ilerlediği için Sivas’ta çare bulamadıklarını belirten baba Sedat Kozu, “Hastalığı ilerlediği için şu anda Sivas’ta tedavisi yok. Tedavi edebilecek bir doktor veya kim varsa tedaviyi üstlenmesini istiyoruz. Bize yardım edebilecek tedavisini üstlenebilecek bir doktor istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Sivas’ta tedavi edebilen bir doktor yok. Şehir dışında da tedavi edebilecek bir doktor varsa üstlenmesini istiyoruz. Şu anda ise enfeksiyon kaptığı için antibiyotik tedavisi görüyor. Kitle enfeksiyona bağlı olduğu için durmadan büyümeye devam ediyor ve içeri de kanama devam ettiği için müdahale edemiyorlar” dedi.

“Benim buram neden büyük”
Baba Kozu, çocuğunun büyüdükçe bedenindeki farklılığı hissederek üzüldüğünü söyleyerek, “Çocuk büyüdükçe her şeyin farkına varıyor. ‘Benim şuram niye büyük’, ‘niye bana böyle oldu’ gibi sorular soruyor. Aklı yettiği için artık ağrıyan tarafını bizlere söylüyor. Artık dayanacak gücümüz yok. Bir an önce tedavi edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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