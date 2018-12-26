HABER

Minik Yumak'a hastane personelinden şefkat eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

Erzurum'un Tortum ilçesinde, bir aracın çarpmasıyla ayağı kırılan kedi, sağlık görevlilerince hastanede tedavi edildi - Hastane personeli, veterinerde aşıları yaptırılan yaralı kediye "Yumak" adını koydu

Erzurum'un Tortum ilçesinde bir aracın çarpmasıyla ayağı kırılan kedi, sağlık görevlilerince hastanede tedavi edildi.

Tortum İlçe Devlet Hastanesinde görevli diş hekimi Sema Nair ile röntgen teknikeri Burak İlhan, duydukları ses üzerine baktıkları hastane önündeki otobüs durağında iki kedi yavrusu buldu.

Yaptıkları kontrolde kedilerden birinin ayağının araç çarpmasıyla kırıldığını fark eden Nair ve İlhan, ardından her iki kediyi görev yaptıkları hastaneye götürdü.

Hastanede yaralı kedinin kırılan ayağına atel takan ve alçıya alan hastane personeli, daha sonra bu kediyi veterinere götürerek gerekli test ve aşılarını yaptırdı.

Sahip çıktıkları kediyi kutuya koyarak tekrar hastaneye getiren sağlık görevlileri, yaralı kediye "Yumak" adını verdi. Nair ile İlhan, iki kediyi hastanede beslemeye başladı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Başkan Alatepe: Suriyeliler Türkiye’den ihracat yapacakBaşkan Alatepe: Suriyeliler Türkiye’den ihracat yapacak
Şehit astsubay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıŞehit astsubay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum tedavi Yaralı kedi

En Çok Okunan Haberler

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Devlet Bahçeli parmağındaki yüzüğü anlattı! Dikkat çeken detay...

Kahvaltı sırasında gazetecinin dikkatini çekti! Bahçeli...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.