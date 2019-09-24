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Minik Yunus Emre babasının kucağında son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve 3 oğlunun cenazesi, memleketleri Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verildi - Baba Hakan ile defin sırasında kucağına konulan 6 aylık oğlu Yunus Emre Umuç, aynı mezara defnedildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve 3 oğlunun cenazesi, memleketleri Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verildi.

Fatih Umuç (23) idaresindeki 16 BLA 93 plakalı otomobilin, dün Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hakan (35), 6 aylık oğlu Yunus Emre, 7 yaşındaki oğlu Yusuf Kenan ve 9 yaşındaki oğlu Yavuz Selim Umuç'un cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Sarıkamış ilçesine getirildi.

Baba Hakan ile aynı tabuta konulan oğlu Yunus Emre Umuç'un cenazelerinin yanı sıra Yusuf Kenan ve Yavuz Selim Umuç'un cenazeleri, önce Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Sarıkamış Devlet Hastanesi bilgi işlem personeli olan Hakan Umuç ile 3 çocuğunun cenazesi, daha morgdan alınıp hastane önündeki cenaze nakil aracına konuldu.

Cenaze nakil aracının hareketi öncesi "helallik" alınıp ardından cenazeler, Sarıkamış Yeni Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene Umuç ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra ilçedeki Gazipaşa İlkokulu'nda öğrenim gören Yusuf Kenan ve ağabeyi Yavuz Selim Umuç'un sınıf arkadaşları da katıldı.

Törene ellerinde baba Hakan ile çocukları Yusuf Kenan ile Yavuz Selim Umuç'un birlikte çekildiği fotoğraflarla gelen öğrenciler, Umuç kardeşlerin tabutuna karanfil bıraktı.

Camide öğle vakti Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası baba ile 3 oğlunun cenazesi toprağa verilmek üzere Sarıkamış Asri Mezarlığına getirildi.

- 6 aylık Yunus Emre, babasının kucağında defnedildi

Vefat edenlerden baba Hakan ile aynı tabutta bulunan 6 aylık oğlu Yunus Emre Umuç aynı mezara, diğer çocukları Yusuf Kenan ile Yavuz Selim Umuç ise ayrı ayrı mezarlara defnedildi.

Defin sırasında küçük Yunus Emre Umuç, babasının kucağına konuldu.

Hakan Umuç'un babası Casim Umuç'un, defin öncesi torunu Yunus Emre Umuç'u öpüp mezara koyması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Oğlu ve 3 torununu toprağa veren Casim Umuç'un gözyaşlarını tutamadığı törende, Umuç ailesinin bazı yakınları da Kürtçe ağıtlar yaktı.

Aynı kazada yaralanan Hakan Umuç'un eşi Aysun, kardeşi Fatih Umuç, Hicran ve Sibel Erva Dalga'nın tedavisinin ise Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

- Kaza

Fatih Umuç'un kullandığı 16 BLA 93 plakalı otomobilin, dün Sivas'taki Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrilmesi sonucu araçtaki Hakan ve oğulları Yunus Emre, Yusuf Kenan ve Yavuz Selim Umuç hayatını kaybetmiş, Hakan Umuç'un eşi Aysun, kardeşi Fatih Umuç ile Hicran ve Sibel Erva Dalga ise yaralanmıştı.

Bu kişilerin kaza öncesi Fatih ve Hakan Umuç'un kız kardeşi Fatma Köse'nin Hatay'daki düğününe katılıp Kars'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
baba-oğul cenaze Kars

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