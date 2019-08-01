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Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 04:21 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte tarladan geldikten sonra bir daha haber alınamayan ve arama kurtarma ekiplerinin 6 saat boyunca meyve bahçeleri ve su kanallarında aradığı minik Yunus Emre, evinin bahçesinde bulunan ilaçlama tankerinde ölü bulundu. Tankerin kapağının ancak dışarıdan kapatılabileceğinin belirtilmesiyle cinayet şüphesi üzerinde durulan olayda, tüm mahalleli gözyaşlarına boğuldu.

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesi Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Hüseyin Akyol 9 yaşındaki oğlu Yunus Emre Akyol ile birlikte tarladan geldi. Bir süre evde zaman geçiren baba Akyol, yakınlarını ziyaret etmek için oğlu Yunus Emre Akyol’u yalnız bırakarak evden ayrıldı.

MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Babasının gitmesiyle evden çıkan Minik Yunus Emre, dışarıda arkadaşlarıyla bir süre bisiklet sürdü. Akşam 20.00 sularında eve dönünce Yunus Emre’yi evde bulamayan ailesi, mahallede arama yaptı. Yunus Emre’yi bulamayan yakınları durumu komşularına bildirerek yardım istedi. Kaybolan çocuğu bulmak için seferber olan mahalleli kendi imkanlarıyla da ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İLAÇLAMA TANKERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede bulunan iş yerleri kameralarını incelemeye aldı. Yunus Emre’nin en son arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğünü ancak bisikletin evde olduğunun belirlenmesi üzerine durum arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Yunus Emre’yi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Tarla, bahçe, su kanalları ve tüm mahalleyi arayan ekipler Yunus Emre’nin cansız bedenini gece 01.00 sularında ikametinin bahçesinde bulunan ilaçlama tankerinde buldu.

Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen mahalleli Yunus Emre’nin evinin etrafında toplanarak gözyaşlarına boğuldu.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Tankerin kapağının kapalı olduğu ve içeriden dışarıdan bir etken olmadan kapatılamayacağı şüphesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, tarım ilaçlaması yapılan tankerde ve olay yerinde incelemelerde bulunurken, Yunus Emre'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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