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Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 04:10 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte tarladan geldikten sonra bir daha haber alınamayan ve arama kurtarma ekiplerinin 6 saat boyunca meyve bahçeleri ve su kanallarında aradığı minik Yunus Emre, evinin bahçesinde bulunan ilaçlama tankerinde ölü bulundu.

Ailesiyle birlikte tarladan geldikten sonra bir daha haber alınamayan ve arama kurtarma ekiplerinin 6 saat boyunca meyve bahçeleri ve su kanallarında aradığı minik Yunus Emre, evinin bahçesinde bulunan ilaçlama tankerinde ölü bulundu. Cansız bedene ulaşılan tankerin kapağının kapalı olduğunun ve ancak dışarıdan kapatılabileceğinin belirtilmesiyle cinayet şüphesi üzerinde durulan olayda, tüm mahalleli gözyaşlarına boğuldu.
Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesi Kumlukalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Hüseyin Akyol 9 yaşındaki oğlu Yunus Emre Akyol ile birlikte tarladan geldi. Bir süre evde zaman geçiren baba Akyol, yakınlarını ziyaret etmek için oğlu Yunus Emre Akyol’u yalnız bırakarak evden ayrıldı. Babasının gitmesiyle evden çıkan Minik Yunus Emre, dışarıda arkadaşlarıyla bir süre bisiklet sürdü. Akşam 20.00 sularında eve dönünce Yunus Emre’yi evde bulamayan ailesi, mahallede arama yaptı. Minik Yunus Emre’yi bulamayan yakınları durumu komşularına bildirerek yardım istedi. Kaybolan çocuğu bulmak için seferber olan mahalleli kendi imkanlarıyla da ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede bulunan iş yerleri kameralarını incelemeye aldı. Yunus Emre’nin en son arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğünü ancak bisikletin evde olduğunun belirlenmesi üzerine durum arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Yunus Emre’yi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Tarla, bahçe, su kanalları ve tüm mahalleyi arayan ekipler Yunus Emre’nin cansız bedenini gece 01.00 sularında ikametinin bahçesinde bulunan ilaçlama tankerinde buldu. Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen mahalleli Yunus Emre’nin evinin etrafında toplanarak gözyaşlarına boğuldu.
Minik Yunus Emre’nin ölümünde cinayet şüphesi
Küçük çocuğun terliklerini ilaçlama tankerinin çevresinde gören yakınları, tankerin kapağını açtıklarında Yunus Emre’nin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Çevredekilerin yardımıyla tankerden çıkartılan Yunus Emre’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tankerin kapağının kapalı olduğu ve içeriden dışarıdan bir etken olmadan kapatılamayacağı şüphesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, tarım ilaçlaması yapılan tankerde ve olay yerinde incelemelerde bulunurken, Yunus Emre’nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu
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