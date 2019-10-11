Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
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