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Minik Zehra ve İbrahim, Bilecik halkının yardımlarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

Bilecik Engelsizim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, biri 8, diğeri 10 yaşında doğuştan engelli iki kardeş için halka yardım çağrısı yaptı.Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden doğuştan engelli 10 yaşındaki İbrahim Pamukçu ve 8 yaşındaki Zehra Didem Pamukçu Bilecik halkının yardımlarını bekliyor.

Minik Zehra ve İbrahim, Bilecik halkının yardımlarını bekliyor

Bilecik Engelsizim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, biri 8, diğeri 10 yaşında doğuştan engelli iki kardeş için halka yardım çağrısı yaptı.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden doğuştan engelli 10 yaşındaki İbrahim Pamukçu ve 8 yaşındaki Zehra Didem Pamukçu Bilecik halkının yardımlarını bekliyor. Çocukların ne konuştuğu, ne anladığı ne de bir hakaret ettiğini anlatan Bilecik Engelsizim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, "Engelli iki kardeş ne duyabiliyor ne de konuşabiliyor. Bunun yanında yürüyemiyorlar, kendi kendilerine ayakta dahi duramıyorlar. Ailesi çocukları hastaneye götürmek istediğinde dahi kucağında taşımak zorunda kalıyor ve büyük zorluklar çekiyorlar. Bu çocuklarımız ve ailesinin yaşamını az da olsa rahatlatmak için yatarak da olsa taşınmalarını sağlayacak bir bebek arabasına ihtiyaçları var. Bu arabaların da tanesi yaklaşık 4 bin TL. Ailenin de bu masrafları karşılayabilecek durumu yok. Ailemize yardım etmek isteyenlerin desteğini bekliyoruz. Yardımseverlerimiz 0535-742-6074 nolu telefondan bizlere ulaşabilirler” dedi.

Minik Zehra ve İbrahim, Bilecik halkının yardımlarını bekliyor

Minik Zehra ve İbrahim, Bilecik halkının yardımlarını bekliyor

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