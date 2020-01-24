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Minik Zeynep’ten duygulandıran davranış, kumbarasındaki paraları İdlib’deki çocuklara bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 08:58 | Son Güncelleme

Erzincan’da yaşayan 5 yaşındaki Zeynep Hafsa Erdoğan, babasıyla birlikte televizyonda haberleri izlerken İdlib ile ilgili çıkan habere duyarsız kalmayarak kumbarasında biriktirdiği 61 lirayı Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan çocuklara bağışladı.Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan insanlık dramına Erzincan’da yaşayan 5 yaşındaki Zeynep Hafsa Erdoğan, duyarsız kalmadı.

Erzincan’da yaşayan 5 yaşındaki Zeynep Hafsa Erdoğan, babasıyla birlikte televizyonda haberleri izlerken İdlib ile ilgili çıkan habere duyarsız kalmayarak kumbarasında biriktirdiği 61 lirayı Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan çocuklara bağışladı.
Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan insanlık dramına Erzincan’da yaşayan 5 yaşındaki Zeynep Hafsa Erdoğan, duyarsız kalmadı. Babası ile birlikte evlerinde haberleri izlerken İdlib’den yayınlanan bir haberde çocukların çamur içerisinde çadırlarda yaşadığını gören Zeynep Hafsa Erdoğan çocukların yaşam koşullarından etkilendi. Kızının duygulandığını fark eden baba Yavuz Selim Erdoğan, kızı Zeynep’e paralarını İdlib’de bulunan kardeşlerinle paylaşır mısın diye sordu. Bunun üzerine evet babacığım paylaşırım diye kızından cevap alan babanın ise gözleri doldu. Daha sonra babasıyla birlikte Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesine gelen Zeynep Hafsa Erdoğan, kumbarasında biriktirdiği 61 lira 5 kuruşu İdlib’de yaşayan çocuklara bağışladı.
Televizyon seyrederken çocukları çamur içerinde gördüğünü ifade eden Zeynep Hafsa Erdoğan, “Televizyon seyrederken İdlib’deki kardeşlerimin çamurlar içerinde olduğunu gördüm. O yüzden harçlıklarımı onlara göndereceğim. Ben oradaki kardeşlerim için çok üzüldüm” dedi.

“Zeynep haberi izlerken çok duygulandı”
Zeynep Hafsa’nın gözü gibi sakladığı paylaşmayı hiç düşünmediği harçlıklarını İdlib’deki çocuklara bağışladığını ifade eden baba Yavuz Selim Erdoğan, “Evde televizyon seyrederken İdlib ile ilgili haberler çıktı. O haberlerde İdlib’deki o masum insanların çektikleri acılar, ıstıraplar, çadırlar içerisinde yokluk ve çamurlar içerisinde ki görüntüleri izleyince duygulandık. Haberi izleyen Zeynep kızımda çok duygulandı. Kendisine ara ara verdiğimiz ve biriktirdiği harçlıkları vardı. Gözü gibi sakladığı paylaşmayı hiç düşünmediği harçlıkları vardı. Bende kızıma paralarını İdlib’deki kardeşlerinle paylaşır mısın diye bir teklifte bulundum. O da çok sevinçli bir şekilde evet babacığım tabi ki paylaşırım onlar bizim kardeşlerimiz cevabını verdi. Tabi bizde il müftülüğüne gelerek bu paraları İdlib’de yaşan kardeşlerimiz adına kullanılması için vakfa bağışladık. Bundan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

“Zeynep Hafsa kızımızın yapmış olduğu bağış hepimizi çok etkiledi”
Zeynep Hafza’nın yaptığı bağış ile Erzincan’da göz yaşartıcı manzarayla karşılaştıklarını söyleyen Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, “Erzincan’da gerçekten göz yaşartıcı manzaralarla karşılaşmaktayız. Zeynep Hafsa kızımızın yapmış olduğu bağış hepimizi çok etkiledi. Konuyu bana babası söylediğinde çok duygulandım. Dedi ki Hocam evimizde çocuğumuzla oturuyoruz. Çocuğum aslında çokta paylaşmayı sevmezdi oyuncaklarını dahi paylaşamazdı ancak İdlib’te yaşananları haberlerde izlerken kızım sende yardım etmek ister misin dediğimde bana harçlıklarını verebileceğini söyledi. Hikaye bu şekilde başladı. Zeynep kızımız harçlıklarını getirdi burada yardımlarını teslim etti. Gerçekten çocukların bile etkilendiği savaşın yorulduğu ölümün yorulduğu bir savaştan bahsediyoruz. İnsanlar ölüyor çocuklar yetim kalıyor. Kadınlar kocasız kalıyor. Babalar anneler evlatsız kalıyor. Şu kış günlerinde bizler açık kapılarda oturmadığımız zamanlarda onlar çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

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