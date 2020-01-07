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  4. Minikler ahşap oyuncakları boyadı

Minikler ahşap oyuncakları boyadı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın ulusal markası Moremo Mobilya, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu öğrencileri, Moremo Mobilya’nın yürüttüğü ‘Minik Eller Boyuyor’ projesine katılarak ahşaptan yapılan oyuncakları boyadı.

Bursa’nın ulusal markası Moremo Mobilya, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu öğrencileri, Moremo Mobilya’nın yürüttüğü ‘Minik Eller Boyuyor’ projesine katılarak ahşaptan yapılan oyuncakları boyadı. Endülüspark AVM’de düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, ahşap oyuncakları diledikleri renklerle boyayarak keyifli bir gün geçirdi. Programın sonunda çocuklar hep birlikte puzzle parçalarından Türkiye haritası oluşturdu.
Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, etkinliğe katılan Şükrü Çavuş Sait Eroğlu Okulu öğrencileri ve velilerine teşekkür etti.

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