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Minikler ailelerini "polis amca"ya şikayet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik eğitimi sırasında, araç kullanırken telefonla konuşup oyun oynayan ailelerini şikayet eden anaokulu öğrencileri ile polis memuru arasında geçen diyalog güldürdü

Sakarya'da trafik eğitimi verilen anaokulunda, otomobil kullanırken telefonla konuşup oyun oynayan ailelerini şikayet eden minik öğrenciler ile polis memuru arasında güldüren diyalog yaşandı.

Kentte görevli trafik polisi Murat Ünal, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında, okullarda eğitim vermeye devam ediyor.

Serdivan ilçesindeki Vilayetler Birliği Anaokulu'nda eğitim veren Ünal, minik öğrencilere araç kullanırken hız yapılmaması, emniyet kemeri takılması ve kırmızı ışıkta geçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Eğitim sırasında anne ve babalarının trafikte telefonla konuşup oyun oynadığını söyleyen minik öğrenciler ile polis memuru arasındaki diyalog ise güldürdü.

Ünal, ailelerini şikayet eden çocuklara, "Çocuklar bundan sonra yapacağımız olay şu; babamız telefonla oyun oynarsa konuşursa kemer takmazsa hızlı giderse ve trafikte kırmızı ışıkta geçerse polis kimlik kartımızı göstereceğiz, kırmızı düdüğümüzü çalacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
aile Diyalog polis

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