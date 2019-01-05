İSTANBUL (AA) - Mirasımız Derneği, anaokulu ve kreş öğrencileri için "Aksa Çocuk Şenliği" düzenledi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, tiyatrocu Hüseyin Goncagül ve ekibince sunulan Hacivat-Karagöz gösterisi çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Küçük yaştan itibaren çocuklara Kudüs bilincinin kazandırılması hedeflenen etkinlikte, harita üzerinden çocuklara Mescid-i Aksa anlatıldı.

Programda ayrıca çocuklara Kudüs masalı anlatıldı ve Aksa Çocuk Kulübü tarafından "Aksa Çocuk Marşı" seslendirildi.

Şenlikte, yüzleri ay yıldız ve Mescid-i Aksa resimleriyle boyanan çocuklara pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulunuldu ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.

- "İslam dünyasının çocukları, Kudüs'ün çocuklarının yanında"

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, konuşmasında, Mescid-i Aksa için bir araya geldiklerini ve Kudüs özgür olduğunda bu etkinliği orada da icra edeceklerini söyledi.

Dünya çocuklarıyla birlikte Mescid-i Aksa'nın fethine yürümek istediklerini dile getiren Demirci, şöyle konuştu: