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Minikler "Aksa Çocuk Şenliği"nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci: - "Yıllardır İsrail Mescid-i Aksa'nın etrafındaki çocuklara zulüm etti, yalnız kaldılar. İnşallah bundan sonra yalnız değiller. İstanbul, Anadolu ve İslam dünyasının çocukları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın çocuklarının yanında"

İSTANBUL (AA) - Mirasımız Derneği, anaokulu ve kreş öğrencileri için "Aksa Çocuk Şenliği" düzenledi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, tiyatrocu Hüseyin Goncagül ve ekibince sunulan Hacivat-Karagöz gösterisi çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Küçük yaştan itibaren çocuklara Kudüs bilincinin kazandırılması hedeflenen etkinlikte, harita üzerinden çocuklara Mescid-i Aksa anlatıldı.

Programda ayrıca çocuklara Kudüs masalı anlatıldı ve Aksa Çocuk Kulübü tarafından "Aksa Çocuk Marşı" seslendirildi.

Şenlikte, yüzleri ay yıldız ve Mescid-i Aksa resimleriyle boyanan çocuklara pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulunuldu ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.

- "İslam dünyasının çocukları, Kudüs'ün çocuklarının yanında"

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, konuşmasında, Mescid-i Aksa için bir araya geldiklerini ve Kudüs özgür olduğunda bu etkinliği orada da icra edeceklerini söyledi.

Dünya çocuklarıyla birlikte Mescid-i Aksa'nın fethine yürümek istediklerini dile getiren Demirci, şöyle konuştu:

"Yıllardır Mescid-i Aksa'dan uzak durduk. Yıllardır İsrail, Mescid-i Aksa'nın etrafındaki çocuklara zulüm etti, yalnız kaldılar. İnşallah bundan sonra yalnız değiller. İstanbul, Anadolu ve İslam dünyasının çocukları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın çocuklarının yanında."

Aksa Çocukları Etkinliği'nin her sene Mescid-i Aksa'nın bahçesinde icra edildiğini aktaran Demirci, İsrail'in "Aksa çocuklarını" terör listesine ekleyip, bu programı 2 yıl önce yasakladığını kaydetti.

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"Aksa Çocuk Şenliği" Mescid-i Aksa Mirasımız Derneği

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