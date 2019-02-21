HABER

Minikler Barış Manço anısına klip çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 11:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 2.

Minikler Barış Manço anısına klip çekti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin büyük küçük herkesin gönlünde yer edinen Barış Manço’nun “Alfabe” şarkısına çektikleri klip büyük ilgi görüyor.
4/B Sınıf Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek’in yönetiminde Barış Manço’nun Alfabe şarkısına çekilen klipte 2. Sınıf Öğretmenleri Serpil Kelek, Mehmet Kaya ve 2.sınıf öğrencileri rol aldı.
Sınıf Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek, Barış Manço’nun eğitim içerikli şarkılarını öğrencilere ve gelecek nesillere aktarmak adına sanatçının “Alfabe” şarkısına minik öğrencilerin rol aldığı klip çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti. Kelek,“ Klip çekmek zahmetli bir çalışma. Ama çocuklar klip çekerken çok eğlendiler. Buradaki amacımız çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de öğrenmesi, aynı zamanda sosyalleşmesi idi. Bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Klibimiz okulumuz sitesinde, ayrıca Eğitim Bilişim Ağında (EBA) yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi görüyor. Bunun yanında öğretmen arkadaşlarımız sınıflarında bu videoyu öğrencilerimize izlettiler. Çocuklarımızın emeğinin boşa gitmemiş olması bizleri de memnun etti” dedi.
Barış Manço’yu anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri klip çalışması için Sınıf Öğretmenleri Yusuf İzzettin Kelek, Serpil Kelek ve Mehmet Kaya ile öğrencilere teşekkür eden Okul Müdür Yardımcısı Pelin Solak, ”Çekilen klip sayesinde öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de Barış Manço’yu daha iyi tanıma fırsatı buldular. Okulumuz sitesinde ve Eğitim Bilişim Ağında da (EBA) yayınlanan klip büyük ilgi görüyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Minikler Barış Manço anısına klip çekti

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Medya Akademisi eğitimlerine başlıyorMedya Akademisi eğitimlerine başlıyor
Ünlü Şef Yağız İzgül iyi yemeğin püf noktalarını anlattıÜnlü Şef Yağız İzgül iyi yemeğin püf noktalarını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

Hanife Babayiğit'in ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Hanife Babayiğit'in ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

İstanbul sise teslim! Yüzlerce gemi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.