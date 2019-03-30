Minikler bir araya gelip köy okuluna kütüphane kurdu

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında Afyonkarahisar’ın Çobanlar İlçesine bağlı Göynük Köyü İlkokulu’na kütüphane kurdu.

Atatürk İlkokulu 2-F Sınıf Öğretmeni Esin Civan’ın girişimleriyle başlatılan Kütüphane Kurma Projesi’ne Atatürk İlkokulu Okul Yönetimi, veliler ve öğrenciler de destek oldu. Veliler ve öğretmenler kendi aralarında topladıkları paralar ile ilk önce okul içerisinde bulunan bir salonu kütüphane şartlarına uygun hale getirdi. Kısa sürede boş salon şirin bir kütüphaneye dönüştürüldü. Dün gerçekleştirilen etkinlikle de kütüphanenin açılışı yapıldı. Kütüphane içerisine yine öğrencilerin topladığı kitaplar öğrenciler tarafından yerleştirildi. Kütüphane içerisinde bulunan yüzlerce kitabın yanı sıra minik öğrenciler okuma dışında satranç ve daha bir çok zekâ oyunları da oynayabilecek. Köy okuluna kütüphane kurulmasıyla birlikte hem öğrenip hem keyifli vakit geçirme imkânı bulan miniklerin sevinci yüzlerinden okundu. Köy okulunda kurulan kütüphanenin açılışına Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu öğrencileri ve velileri de katılarak bu heyecana ortak oldular. Kütüphanenin kurulması çocukların birbirleri ile tanışıp arkadaş olmalarına da vesile oldu.

Okuyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz

Kurulan kütüphaneyle ilgili bilgiler veren Atatürk İlkokulu Okul Müdürü İsa Urhanoğlu, tek amaçlarının kendini bilen ve okuyan bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında ‘Milli Birlik ve Kardeşlik’ sloganıyla Göynük İlkokuluna kütüphane kurduklarını ifade eden Müdür Urhanoğlu; “Bunu yaparken de buradaki çocuklarla bizim çocuklarımızı kaynaştırmak istedik. Buradaki çocuklara da bir faydamız olsun ve çocuklar arasında bir etkileşim ortaya çıksın istedik. Buraya bugün velilerimizin, öğrencilerimizin desteğiyle kütüphane kurduk. Tek gayemiz kültürünü bilen, kendini bilen ve okuyan bir nesil yetiştirmek. Bunun için çabalarımız bugün olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir” dedi.

Göynük İlkokulu’nu kardeş okul seçtik

Projenin mimarı 2-F Sınıf Öğretmeni Esin Civan’da, Göynük İlkokulu’nu kardeş okul seçtiklerini o yüzdende kütüphane kurduklarını ifade ederek şunları söyledi;

“Sınıfımla birlikte Göynük İlkokulu’nu kardeş okul seçtik. Bu okulumuza daha öncede gelmiştik benim oyuncağım senin oyuncağın kampanyası kapsamında. Çok sevdik Göynük İlkokulunu onlara bir kütüphane hediye etmek istedik. Velilerimle birlikte bu şirin kütüphaneyi oluşturduk. Ben bu kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Elimizden gelen desteği verdik

Öğrenci Velisi Ece Dikmen Yıldız ise, tüm veliler olarak Göynük İlkokulu’na kütüphane kurulması için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade etti. Yıldız şöyle devam etti;

“Öğretmenimiz Esin Civan sağ olsun Göynük Köyüne kütüphane kurmamız konusunda bizleri teşvik etti. Çok güzel bir proje hazırladı. Bizde bu projeyi gerçekleştirmek istedik. Çünkü bir kitap bir çocuğun hayatını değiştirebilir. Amacımız bir kitapla buradaki çocuklarımızın hayatlarını değiştirmek ve onlara güzellikler katmak. Onların ufuklarını açmak, aydınlık bir Türkiye için ufak bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize.”

Sınıf Öğretmeni Esin Civan’a plaket

Göynük İlkokul Okul Müdürü Emrah Tiryaki ve Sınıf Öğretmeni Bahar Tiryaki, okullarına vermiş oldukları desteklerden dolayı okul yönetimine, öğrenci velilerine ve öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra Okul Müdürü Tiryaki Atatürk İlkokulu 2-F Sınıf Öğretmeni Esin Civan’a plaket takdim etmesiyle program son buldu.