Minikler, Datça'da sanat kampına katıldı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA), bu kez geleceğin sanatçılarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından UKKSA'ya gelen 7 ila 12 yaş arasındaki 25 çocuk, 4 gün boyunca seramik, resim ve heykel kurslarının yer aldığı kampa katıldı.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar, sadece oynamanın değil sanatsal yönlerinin de gelişmesi için çeşitli etkinliklere katılıyor. Datça'daki UKKSA, bu kapsamda yaşları 7 ila 12 arasındaki 25 çocuğu misafir etti. 4 gün süren sanat kampında seramik, resim ve heykel kurslarına katılan çocuklar, yoğun geçen bir eğitim-öğretim döneminin ardından farklı bir tatil yaşamanın keyfini çıkardı. Bireysel ve ortak çalışmalara katılan çocukların ortaya koyduğu ürünler, beğeni topladı. Kampın son gününde aileleri bekleyen bir de sürpriz vardı. Çocuklarının yaptığı eserlerden oluşan sergiyi gezen aileler, hep birlikte kâğıt kesme oyununa katılarak, kamp ortamını yakından görme olanağı buldu. Eğlenceli oyun sonrası, kampa katılan çocuklara UKKSA Başkanı Nevzat Metin tarafından sertifikaları verildi.

ÇOCUKLARIN SANATLA GELİŞMEYE İHTİYACI VAR

Sinema ve tiyatro sanatçısı Şebnem Özinal’ın 10 yaşındaki kızı Ayşe Öztek de sanat kampına katılanlar arasındaydı. Özinal kampı çok beğendiğini belirterek, "O kadar çok çalışma yapmışlar ki, bu kadarını ben de beklemiyordum. Çocuğumu her yıl buraya getirmeyi düşünüyorum. Çocukların sanatla gelişmeye ihtiyaçları var" dedi. Kampın çok güzel geçtiğini ifade eden Özinal'ın kızı Ayşe Öztek ise, "Birçok çalışmaya katıldık. Seramik, heykel ve resimlerin yanı sıra değişik şeyler de yaptık. Mesela, doğanın sesini dinledik" dedi.

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