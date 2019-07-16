HABER

Minikler, Datça'da sanat kampına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA), bu kez geleceğin sanatçılarına ev sahipliği yaptı.

Minikler, Datça'da sanat kampına katıldı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA), bu kez geleceğin sanatçılarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından UKKSA'ya gelen 7 ila 12 yaş arasındaki 25 çocuk, 4 gün boyunca seramik, resim ve heykel kurslarının yer aldığı kampa katıldı.
Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar, sadece oynamanın değil sanatsal yönlerinin de gelişmesi için çeşitli etkinliklere katılıyor. Datça'daki UKKSA, bu kapsamda yaşları 7 ila 12 arasındaki 25 çocuğu misafir etti. 4 gün süren sanat kampında seramik, resim ve heykel kurslarına katılan çocuklar, yoğun geçen bir eğitim-öğretim döneminin ardından farklı bir tatil yaşamanın keyfini çıkardı. Bireysel ve ortak çalışmalara katılan çocukların ortaya koyduğu ürünler, beğeni topladı. Kampın son gününde aileleri bekleyen bir de sürpriz vardı. Çocuklarının yaptığı eserlerden oluşan sergiyi gezen aileler, hep birlikte kâğıt kesme oyununa katılarak, kamp ortamını yakından görme olanağı buldu. Eğlenceli oyun sonrası, kampa katılan çocuklara UKKSA Başkanı Nevzat Metin tarafından sertifikaları verildi.
ÇOCUKLARIN SANATLA GELİŞMEYE İHTİYACI VAR
Sinema ve tiyatro sanatçısı Şebnem Özinal’ın 10 yaşındaki kızı Ayşe Öztek de sanat kampına katılanlar arasındaydı. Özinal kampı çok beğendiğini belirterek, "O kadar çok çalışma yapmışlar ki, bu kadarını ben de beklemiyordum. Çocuğumu her yıl buraya getirmeyi düşünüyorum. Çocukların sanatla gelişmeye ihtiyaçları var" dedi. Kampın çok güzel geçtiğini ifade eden Özinal'ın kızı Ayşe Öztek ise, "Birçok çalışmaya katıldık. Seramik, heykel ve resimlerin yanı sıra değişik şeyler de yaptık. Mesela, doğanın sesini dinledik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Minikler, Datça'da sanat kampına katıldıMinikler, Datça'da sanat kampına katıldıMinikler, Datça'da sanat kampına katıldı

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Yörük çocuklarına mobil kütüphaneYörük çocuklarına mobil kütüphane
Eşine önce böbrek, sonra iki evlat verdiEşine önce böbrek, sonra iki evlat verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

Saat kulesi mescit minaresi olarak inşaa edilmiş

O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin'deki 'metil alkol' ölümünün ardından soruşturma başlatıldı

Mersin'deki ölümün ardından soruşturma başlatıldı

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.