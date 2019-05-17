Minikler harçlıklarıyla Ramazan kolisi hazırladı

Amasya Serdar Zeren İlkokulu 1. sınıf öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla ihtiyaç sahipleri için Ramazan paketi hazırladı.

“Bir sofra da sen kur” isimli projeyle öğrencilere yardımlaşma, dayanışma gibi duygular kazandırılırken, 34 öğrenci birer Ramazan kolisi oluşturarak toplam 34 Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Okul Müdürü Halil Kaykana, tüm okul adına 1/C sınıfının güzel bir sosyal sorumluluk projesi hazırladığını söyledi. Kaykana, "İhtiyacı olan vatandaşlarımıza veya ülkemize gelip de şu anda mağdur durumda bulunan ailelerimize bu minicik çocuklarımız özellikle de okulumda hele de 1. sınıfın bir sosyal sorumluluk projesi yapması benim için çok büyük bir onur ve gururdur. Çocuklarımız kendi harçlıklarıyla birçok erzağı almışlardır. Velilerimizde yardım ve destek olmuşlardır. Bunları 1. sınıf çocuğunun düşünmesi çok büyük bir şey. İnşallah bu minicik çocuklarımız bizim gibi büyüklere örnek olurlar” dedi.

Minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kendi harçlıklarıyla aldıkları gıdaları Ramazan kolilerine kendi elleriyle koydular.

1/C sınıfı öğretmeni Hamit Akkoyunlu, “Sosyal sorumluluk kapsamında bir proje yapalım dedik. Özellikle öğrencilerimiz, velilerimiz ramazan ayında bunun ’Bir sofra da sen kur’ diye başladık. Öğrencilerimiz, valilerimizin duyarlılığıyla gördüğünüz malzemeler temin edildi. Bugün de bunun ihtiyaç sahibi özellikle mülteci konumunda olan ensar, muhacir kavramı içerisinde yardım etmeyi düşünüyoruz, inşallah hayırlı olur diye düşünüyoruz. Belki çocuk simit parasını, meyve suyu parasını buraya, kumbara şeklinde biriktirip, bu hale geldi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Amacımız şuydu, yok olmaya yüz tutan değerlerimizi yaşatmak. Yardımlaşma, dayanışma ve bunu bu yaşta bu çocuklarımıza kazandırmak istedik" diye konuştu.

1/C sınıfı öğrencilerinden Mahmut Merdan Ayan ise “Burada gıda topladık. Bu gıdaları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" şeklinde konuştu.