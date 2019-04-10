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Minikler hayal etti, ablaları dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yurtta kalan üniversite öğrencisi kızlar, köy okulundaki minik öğrencilerin hayal ettiği kıyafetleri tasarlayıp dikiyor - Sosyal medyadan ulaştıkları hayırseverlerin yardımıyla kumaş ve dikiş malzemeleri temin eden üniversiteli kızlar, binbir emekle kızlara tül etekli elbise, erkeklere papyonlu gömlek ve pantolon hazırlıyor - Kıyafetler hazırlandığında köy okuluna gidecek üniversiteliler, düzenlenecek organizasyonla çocuklarla eğlenecek

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gaziantep'te yurtta kalan bir grup üniversite öğrencisi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaret ettikleri köy okulundaki öğrencilerin hayal ettiği kıyafetleri imece usulüyle dikiyor, onlar için takı tasarlıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Gaziantep Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdunda kalan bir grup öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yurt yöneticilerinin yardımıyla merkez Şahinbey ilçesi kırsalındaki Gülpınar Ortaokulunu ziyaret etti.

Okuldaki öğrencilerle sohbet edip oyunlar oynayan gençler, daha sonra öğrencilerden hayallerindeki kıyafetleri çizmelerini istedi. Yurtta kaldıkları süre içerisinde ücretsiz takı tasarımı, dikiş-nakış gibi onlarca kursa katılan üniversiteliler, resimleri inceleyip "minik kardeşleri"nin hayalini gerçekleştirme kararı aldı.

"Hayalimdeki elbise" isimli projeyi geliştiren gençler, sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaşarak elbiseler için gerekli malzemeleri temin etti. Yurttaki boş zamanlarında kız öğrenciler için tül etekli elbise, toka ve takı hazırlayan genç kızlar, erkekler için de gömlek, pantolon, papyon dikti.

Hazırlıkları son aşamaya getiren üniversiteliler, kıyafetler hazır olduğunda köy okulunu yeniden ziyaret edip düzenleyecekleri organizasyonla çocuklara hediyelerini verecek.

Projeye destek veren öğrencilerden Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tuba İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurttaki yöneticilerinin tavsiyesiyle bu yıl kurdukları "Gönül Bağı Kulübü"ne 92 öğrencinin dahil olduğunu söyledi.

Kulüp olarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden İnal, bu kapsamda huzurevlerini, otizm hastalarının yararlandığı sosyal merkezleri ve sevgi evlerini ziyaret ettiklerini kaydetti.

Kendilerini en çok etkileyen çalışmalardan birinin, köy okulu ziyareti olduğunu ve Gülpınar Ortaokulunu "kardeş okul" olarak benimsediklerini aktaran İnal, şöyle konuştu:

"Biz kardeş okulumuza giderek kardeşlerimizden hayallerindeki kıyafetleri çizmelerini istedik. Sonrasında da hayırseverlerden kumaş gibi ihtiyaçlarımızı temin ettik. Yurttaki hocalarımız ve arkadaşlarımızla kıyafetlerin dikimini gerçekleştirdik. Kıyafetleri de bileklik, kolye, küpe gibi ürünlerle süslemek için takı tasarımına da başladık. Ayakkabıları da tedarik ediyoruz. Kısa zamanda hazırlıklarımız tamamlanacak ve yeniden köy okuluna gideceğiz. İnşallah kardeşlerimizle keyifli bir zaman geçireceğiz."

- "Güzel sonuçlar elde ediyoruz"

Üniversiteli öğrencilere takı tasarım eğitimi veren Ezogelin Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Seda Türbeci de yurttan gelen talep üzerine öğrencilerle buluştuklarını ve derslere başladıklarını söyledi.

Üniversiteli gençlerin takı tasarımı konusunda belirli bir aşama kaydettikten sonra köy okulundaki öğrencilere hediyeler üretme kararı aldığını anlatan Türbeci, "Bir süredir de köy okulundaki çocuklarımız için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de bu konuda çok istekli. Güzel sonuçlar elde ediyoruz." diye konuştu.

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