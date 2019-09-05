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Minikler uyum haftasına gözyaşları ile başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Uyum haftası kapsamında ana sınıfları ve birinci sınıflar bugün okula başladı.

Uyum haftası kapsamında ana sınıfları ve birinci sınıflar bugün okula başladı. Okulun ilk günü bazı öğrenciler aynı sınıfı istedikleri için, bazıları ise nereye gideceklerini bilmedikleri için ağladı. Öğrenciler ve öğretmenler kadar velilerin de heyecanlı oldukları ve çocuklarının ilk gününü görüntüledikleri görüldü.
Milli Eğitim Bakanlığının uyum haftası programı kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ana sınıfları ve birinci sınıflar bugün okula başladı. Maltepe Küçükyalı ECA Enginkan İlkokulunda ilk gün heyecanı yaşayan öğrenciler, ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı öğrenciler arkadaşı ile aynı sınıfta beraber olmak için gözyaşı dökerken, bazı öğrenciler de nereye gideceğini bilmediğini söyleyerek ağladı. Okul bahçesinde toplanan veliler, okul görevlilerinin yönlendirmeleri ile çocuklarını okula teslim ettiler. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıfları belirlenen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sınıfa girdi. Bir hayli heyecanlı olan minikler, önce oturacakları yeri seçtiler. Öğretmenleri ise onların okula uyumu için derse start verdi.
Sınıf öğretmeni Nurşen Uğur Yıldız, “Bugün çocuklarımızla tanışıyoruz. Sadece çocuklar değil, biz de çok heyecanlıyız. Gece uyku uyuyamadım mesela. Birinci sınıfın eğitim hayatının başlangıcı, aynı zamanda da belirleyici olması bizim heyecanımızı biraz daha arttırıyor tabii. Sorgulayan, araştıran, düşünen, doğru kararlar veren, teknolojiyi pozitif kullanan birer birey olarak yetişmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Henüz yeni öğretmenliğe başlayan ve öğrencileri için sınıfını kendi elleri ile süsleyen sınıf öğretmeni Salih Gökpınar ise, “Ben de onlar kadar çok heyecanlıyım. İlk gün zor. Onlar okul hayatlarının başlangıçlarını yaptılar. Onlar için ortamı düzenledik. Heyecanlarına heyecan kattık. Umarım onlar adına çok çok mutlu bir yıl olur” şeklinde konuştu.

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