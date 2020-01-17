Minikler yürekleri ilmek ilmek ısıttı

Ordu’nun Ünye ilçesi Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulunun minik öğrencileri yaptıkları el emeği atkıları ilmek ilmek örerek Erzurum’daki kardeşlerine gönderdi.

Minikler "Kendime Yetiyorum Kardeşime Atkı Örüyorum Projesi" kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kardeşleri için atkı ördü. Okulun 1-C sınıfı öğrencileri zorlu kış koşulları ve oradaki kardeşlerinin üşümemesi için yaklaşık 3 gün yapımı süren atkıları öğretmenleri Gülcan Çiçek eşliğinde Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Polis Amca İlkokulundaki minik kardeşlerine gönderdi. İlçe genelinde onlarca sosyal sorumluluk projesine imza atan okul bu seferde Doğu’daki öğrenciler için adım attı.

Öğrencilerinin ilmek ilmek ördüğü atkıların Erzurum’a gideceği için kendisinin de mutlu olduğunu söyleyen okulun 1-C Sınıf Öğretmeni Gülcan Çiçek, "Bu atkılarımızı ’Kendime Yetiyorum Kardeşime Atkı Örüyorum Projesi’ kapsamında Erzurum’um Palandöken ilçesindeki Polis Amca İlkokulundaki öğrencilerimize örerek onlara göndereceğiz. Kendi öğrencilerimizi doğudaki kardeşlerine atkı öreceği konusunda bilinçlendirdik. Burada ’Kendime Yetiyorum Projesi’nin amacı kendine yetebilen, paylaşmayı bilen sorumluluk bilincini iyi kavrayan öğrenciler yetiştirmektir" dedi.

Okul olarak sosyal sorumluluk projelerinin öğrenciler içinde etkili olduğunu ifade eden Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Ümran Bolat, "Biz sosyal sorumluluk projelerinde öncü bir okuluz. Sınıf öğretmenimiz Gülcan Çiçek kendi öğrencileriyle gayet başarılı projelerini yürütmektedir. Bu proje hem sosyal sorumluluk içeriyor, hem de kardeş olma bilincini geliştirmiş oluyor. Aynı zamanda en çok ihtiyacımız olan el becerileri konusunda da öğretmenlerimiz öğrencilerimizi teşvik etmiş oluyorlar. Miniklerimiz ders kazanımlarıyla da bağlantılı etkinlik çalışmaları konusunda gayet başarılarını ortaya koyuyor. Biz okul idaresi olarak bu tür projelere destek olmaya çalışıyoruz. Umarım bu gibi kardeşlik projeleri okulumuzda ve ilçemizde bütün öğrencilere umut olur" diye konuştu.

Okulun minikleri daha sonra sınıf öğretmeni Gülcan Çiçek ve Müdür Yardımcısı Ümran Bulat eşliğinde atkıları kolilere koyarak Erzurum’daki kardeşlerine gönderdi.

