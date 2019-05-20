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Miniklerden arı kostümlü farkındalık yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

DÜ Anaokulu öğrencileri, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla arı kostümü giyerek yürüyüş yaptı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Anaokulu öğrencileri, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla giydikleri arı kostümleriyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencileri, öğretmenler, akademisyenler ve vatandaşlar Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

Arı kostümü giyen minikler ve akademisyenler, ellerinde taşıdıkları "Çiçekler solmasın, arılar ölmesin" ve "Arılar olmazsa insanlar olmaz" yazılı pankartlarla İstanbul Caddesi boyunca yürüdü.

Yürüyüşün sona erdiği 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda kurulan stantları ziyaret eden vatandaşlar, arılar ve arı ürünleri hakkında DAGEM akademisyenlerinden bilgi aldı.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak bölgesel kalkınma odaklı çalışma yaptıklarını ve bu çerçevede arıcılık faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Ulusal ve uluslararası birçok projede bilimsel çalışma yaptıklarını anlatan Şahin, "Arıları halkımız seviyor. Dünyada sevilen iki böcekten biri arılar biri de karıncalardır. Arı kutsal kitaplarda da geçiyor. Sadece bal veren bir canlı olarak bakmamak lazım. Öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza arı kültürünü yaymak lazım. Ülke olarak arıcılıkta oldukça ilerideyiz ama biraz performansımız düşük. Arıların iyi birer canlı olduğunu, arıların sadece sokan bir canlı değil de üretken ve çalışkan olduğunu ön plana çıkarmalıyız." diye konuştu.

Şahin, DAGEM'in sosyal ve bilimsel çalışmalara öncülük etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

DAGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu da merkezin kurulduğu günden bu yana arı alanında birçok çalışması ve ödülü olduğunu belirtti.

Arı farkındalığı oluşturmak amacıyla vatandaşlara seslendiklerini aktaran Kekeçoğlu, "Amacımız arı farkındalığı oluşturmak. Hepimiz biliyoruz ki soframızdaki birçok meyve ve sebzenin döllenmesinde arı başrolü oynuyor. Arı olmazsa sebze-meyve ve insan olmaz. Bu nedenle arı konusunda farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kekeçoğlu, Düzce'nin arı ile ön planda olduğuna işaret ederek, "Gelecek yıl, 10. Yıl Dünya Arı Günü kutlamalarını Düzce'de yapmayı planlıyoruz. İnşallah arı konusunda farkındalık oluşturmuşuzdur. Arılar olmazsa yarınlar olmaz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Arı Düzce minik arıcılar

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