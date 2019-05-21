Miniklerden 'Bandırma Vapuru' sergisi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, anaokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli malzemelerden 100 'Bandırma Vapuru' maketi yaptı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsunlu anaokulu öğrencilerinin milli mücadele ile ilgili eserleri sergilendi. Canik'teki Gülbahar Hatun Anaokulu'nca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Maarif Hareketi' kapsamında hazırlanan projeyle öğrenciler, plastik şişe, ip, düğme ve pul gibi malzemeler, kullanarak, 100 'Bandırma Vapuru' maketi yaptı. Maketler, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar'ın açılışını gerçekleştirdiği '100'üncü yılda 100 Bandırma Vapuru' adıyla alışveriş merkezinde sergilendi.

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