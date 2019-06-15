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Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Silifke ilçesinde farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek amacı ile anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defileye çıktı.

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek amacı ile anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defileye çıktı. Anneleri, cep telefonlarıyla öğrencileri görüntüledi.

Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla Narlıkuyu Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin yürüttükleri çalışmanın ardından defile gerçekleştirildi. Çocuklara çevre bilincinin kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje nedeni ile sınıfta yapılan defilede atık maddelerden elbiseler ve süper kahraman kostümleri tasarlandı. Defileye katılan minik öğrenciler, atık poşet, kağıt ve bezlerden hazırlanan kıyafetlerle geri dönüşüme dikkati çekti.

21 minik öğrenci kullanılmış koliler, gıda ambalajları, plastik kapaklar, CD’ler, pet şişe kapakları, çuval ve yumurta kolilerinden yaptıkları kostümleri velilerinin de katıldığı defilede görücüye çıkardı. Öğrencilerin geri dönüşümden elde ettikleri kostümleri sergilemeleri velileri tarafından alkışlandı.

Çocuklara çevre bilincinin kazandırılmasının önemli olduğunu kendilerinin de öğrendiklerini söyleyen veliler, çalışmayı ortaya çıkaran öğretmenler ile destek olan herkese teşekkür etti.

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