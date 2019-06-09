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Miniklerden 'Önce katlıyoruz, sonra besliyoruz' projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de ilkokul öğrencileri, 'Önce katlıyoruz, sonra besliyoruz' projesi kapsamında, kağıttan yaptıkları hayvan figürlerini kuru mama ile takas edip, sokak hayvanlarını besledi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de ilkokul öğrencileri, 'Önce katlıyoruz, sonra besliyoruz' projesi kapsamında, kağıttan yaptıkları hayvan figürlerini kuru mama ile takas edip, sokak hayvanlarını besledi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından başlatılan proje sayesinde öğrencilerin el becerileri geliştirilirken, hem de onlara hayvan sevgisi aşılanıyor. Dedekorkut İlkokulu'nda eğitim gören 60 öğrenci, hafta sonu ödevi olarak en az bir tane kağıt katlama sanatı olan origami yöntemini kullanarak hayvan figürü yapıp, her birini 100 gramlık paketler halindeki kuru mamalar ile takas etti. Kuru mamaları alan öğrenciler, daha sonra okul çevresindeki ve mahallelerindeki sokak hayvanlarını besledi. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, projenin öğrenciler tarafından çok ilgi gördüğünü ve 600'e yakın figür yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde üç boyutlu bir mektupla 'susuyorlar, söyleyemiyorlar' çalışmasıyla hava sıcaklığına dikkat çekmiştik. Yeni projemiz ile de açlığa dikkat çekmek istedik ve 1 kap mama için öğrencilere üretim yaptırdık. Projemizin adI 'Önce katlıyoruz, sonra besliyoruz" dedi. Çocukların hiç durmadan figür yapmak için çalıştıklarını, hatta öğle arasında bile akıllı tahtadan izledikleri videolardan yeni figürler yaparak üretim sayısını arttırdıklarını kaydeden Laçinbala, elde edilen origami figürlerinin şehrin farklı noktalarında açılacak olan stantlarda, projeyi anlatan broşürlerle başka çocuklara bayram hediyesi olarak dağıtılacağını söyledi. Okul Müdürü Tahsin Şentut ise bazı öğrencilerin sokak hayvanlarından korkup kaçtıklarını, ancak bu uygulama ile elde edilen mamaları dağıtarak korkularını yendiklerini söyledi. Şentut, "Çocuklarımla gurur duygum. Bu kadar müthiş öğrencinin benim okulumda olmasından dolayı çok mutlu ve sevinçliyim. Sizler bir cana dokundunuz, bir cana umut oldunuz" dedi.

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