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  4. Miniklerin ‘evde kal’ mesajı gülümsetti

Miniklerin ‘evde kal’ mesajı gülümsetti

İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2020 15:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerinin yaşlı rolünde verdiği ‘evde kal’ mesajı gülümsetti.

Koronavirüs nedeniyle toplumun tüm kesimlerinden ‘evde kal’ çağrısı yapılıyor. Kur’an kursu öğrencileri sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere tüm Türkiye’ye ‘evde kal’ mesajı verdi. Adıyaman Müftülüğüne bağlı Eskisaray Anaokulu Diyanet Sınıfı öğrencileri, Öğretmen Esra Karakeçi koordinatörlüğünde bir çalışma gerçekleştirdi. Minik öğrenciler yaşlı rolüne girerek, tüm Türkiye’ye ‘evde kal’ mesajı verdi. Miniklerin hazırladığı mesaj izleyenleri gülümsetti.

Minikler, mesajında gençler için yaşlıların evde kalması gerektiğini, gençlerin de yaşlılar için evde kalması gerektiğinu vurguladı.

(İHA)

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Adıyaman evde kal

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