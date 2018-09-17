Miniklerin oyuncukları Suriyeli marangoz kadınlardan

Karadeniz ormanlarından ilçeye kamyonlarla getirilen kalaslar kadınlar tarafından başta hızar ve planya olmak üzere çeşitli iş makinelerinde küçültülüyor. Daha sonra bu küçük parçalar, kadınların narin ellerinde atölyede traktörden otomobile, bebekten hayvan figürlerine kadar pek çok oyuncağa dönüşüyor.

Suriyeli marangoz kadınların yaptığı ahşap oyuncaklar, Türkiye'nin birçok ilinden daha fazla öğrenci nüfusuna sahip Şanlıurfa'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine hediye edilecek.

- "Emek her zaman karşılık görür"

Kadınlardan 34 yaşındaki Fatma Henan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıl önce 4 çocuğuyla Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Kendileri için güzel bir atölye ortamı oluşturulduğunu vurgulayan Henan, "Bu işle 3 yıldır uğraşıyoruz. İşin birçok püf noktasını öğrendik. Her gün konteyner kentten buraya büyük bir heyecanla geliyoruz. Çalıştıkça rahatımız ve huzurumuz artıyor. Yaptığımız oyuncakların Türk çocuklarla aramızda duygusal bir bağ kuracağına inanıyoruz çünkü çok emek ve özen gösteriyoruz. Emek her zaman bir şekilde karşılık görüyor." diye konuştu.

Marangoz kadınlardan 28 yaşındaki Maria Asmaya da atölye sayesinde savaşın getirdiği psikolojiden kurtulduklarını kaydetti.

Çalışmanın insanı ciddi biçimde rehabilite ettiğini anlatan Asmaya, "Biz Suriye'deki savaş yüzünden Türkiye'ye geldik. Kampta çok boş vaktimiz oluyordu. Daha sonra bu eğitimleri aldık. Şimdi çocuklar için oyuncaklar yapıyoruz. Bu işe vesile olan, özellikle bize her konuda yardımcı olan Hüseyin Aksu hocamıza teşekkür ediyoruz." dedi.