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Miniklerin oyuncukları Suriyeli marangoz kadınlardan

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde geçici barınma merkezinde kalan ve Türkiye'de marangozluğu öğrenen Suriyeli kadınlar, bu yıl anaokuluna başlayacak minikler için ahşap oyuncak yapıyor - Suriyeli Fatma Henan: - "Yaptığımız oyuncakların Türk çocuklarla aramızda duygusal bağ kuracağına inanıyoruz" - Atölye koordinatörü Hüseyin Aksu: - "Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği destekle 625 anaokulu için ahşap oyuncak üretiyoruz"

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde geçici barınma merkezinde kalan ve Türkiye'de marangozluğu öğrenen Suriyeli kadınlar, büyük kalasları büyük ustalıkla ve emekle işleyerek, anaokuluna başlayacak çocuklara hediye edilecek ahşap oyuncaklara dönüştürüyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak güvenli liman Türkiye'ye gelen Suriyeli kadınlar, Harran'da yaşama tutunmaya çalışıyor.

Harran Kaymakamlığı koordinesinde ilçedeki geçici barınma merkezinde kalan 10 Suriyeli kadın, Aile Destek Merkezi bünyesinde kurulan ahşap atölyesinde yaklaşık 3 yıl boyunca marangozluk eğitimi aldı.

Her gün sabahın erken saatlerinde kamptan çıkarak ilçe merkezindeki atölyeye gelen kadınlar, çocukların eğlencesi ahşap oyuncakları hazırlamak için ter döküyor.

Karadeniz ormanlarından ilçeye kamyonlarla getirilen kalaslar kadınlar tarafından başta hızar ve planya olmak üzere çeşitli iş makinelerinde küçültülüyor. Daha sonra bu küçük parçalar, kadınların narin ellerinde atölyede traktörden otomobile, bebekten hayvan figürlerine kadar pek çok oyuncağa dönüşüyor.

Suriyeli marangoz kadınların yaptığı ahşap oyuncaklar, Türkiye'nin birçok ilinden daha fazla öğrenci nüfusuna sahip Şanlıurfa'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine hediye edilecek.

- "Emek her zaman karşılık görür"

Kadınlardan 34 yaşındaki Fatma Henan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıl önce 4 çocuğuyla Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Kendileri için güzel bir atölye ortamı oluşturulduğunu vurgulayan Henan, "Bu işle 3 yıldır uğraşıyoruz. İşin birçok püf noktasını öğrendik. Her gün konteyner kentten buraya büyük bir heyecanla geliyoruz. Çalıştıkça rahatımız ve huzurumuz artıyor. Yaptığımız oyuncakların Türk çocuklarla aramızda duygusal bir bağ kuracağına inanıyoruz çünkü çok emek ve özen gösteriyoruz. Emek her zaman bir şekilde karşılık görüyor." diye konuştu.

Marangoz kadınlardan 28 yaşındaki Maria Asmaya da atölye sayesinde savaşın getirdiği psikolojiden kurtulduklarını kaydetti.

Çalışmanın insanı ciddi biçimde rehabilite ettiğini anlatan Asmaya, "Biz Suriye'deki savaş yüzünden Türkiye'ye geldik. Kampta çok boş vaktimiz oluyordu. Daha sonra bu eğitimleri aldık. Şimdi çocuklar için oyuncaklar yapıyoruz. Bu işe vesile olan, özellikle bize her konuda yardımcı olan Hüseyin Aksu hocamıza teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Destek bekliyoruz"

Atölye koordinatörü Hüseyin Aksu da doğal malzemelerden yapılan ahşap oyuncakların çocuklar için daha sağlıklı olduğuna dikkati çekti.

Kadınların marangozluğun püf noktalarını iyi kavradığını ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Atölyemizde 3 yıldır oyuncak üretiyoruz. Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün vermiş olduğu destekle 625 anaokulu için ahşap oyuncak üretiyoruz. Suriyeli kadınlar bu üretimden oldukça memnun oldu. Bu tür imalatların devam edebilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da benzer destekler bekliyoruz. Biz sağlıklı olan ahşap oyuncaklarla herkese destek vermeye daima hazırız."

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ahşap oyuncak Harran suriyeli kadınlar Suriyeli marangoz kadınlar Şanlıurfa Türkiye

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